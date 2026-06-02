Украинцы могут получить в наследство банковские вклады: что нужно знать

Банковские депозиты и деньги на счетах после смерти человека не сгорают и не возвращаются банку. Родственники или другие наследники могут получить эти сбережения. Однако это не происходит автоматически. Об этом рассказывает Новости.LIVE со ссылкой на Судебные власти Украины.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может унаследовать денежные накопления или депозит

Для всех наследников правила одинаковы. Неважно, получаете ли вы наследство по завещанию или по закону. Депозит наследуется так же, как квартира, автомобиль или земельный участок. Но самих родственных связей недостаточно.

Чтобы получить средства, нужно:

официально заявить о своих правах на наследство у нотариуса;

или подтвердить факт совместного проживания с умершим.

Отдельные упрощенные правила действуют для несовершеннолетних. Наследство они принимают автоматически.

Что говорят суды о деньгах в банке

Важно знать, что смерть вкладчика не отменяет обязанностей банка:

деньги на депозите входят в наследство вне зависимости от того, как был оформлен вклад;

банк не может «обнулить» договор из-за смерти клиента;

наследники имеют право не только на вклад, но и на проценты.

Как доказать право на деньги

Главное, что нужно иметь для получения денег в банке — это свидетельство о праве на наследство. Именно этот документ подтверждает право человека получить сбережения умершего родственника.