Курс валют на 2 июня: какой курс доллара и евро предлагают банки и обменники

Во вторник, 2 июня, на наличном рынке средний курс доллара по покупке и продаже потерял 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 4 копейки.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло пять копеек, а в продаже не изменилось.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,45 грн. Евро покупают за 51,20 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,18, евро — 51,55−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,30−44,33 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,62−51,64 грн/евро.

