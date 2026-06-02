НБУ сократил продажу валюты на межбанке до $3,19 млрд

Национальный банк в мае сократил объем валютных интервенций на межбанковском рынке на $0,40 млрд, или на 11,2% — до $3,19 млрд. В то же время официальный курс гривны к доллару за месяц ослаб на 0,7% или почти на 31 копейку, тогда как в апреле снижение составило 17 копеек. Об этом идет речь в статистике НБУ .

Уменьшение интервенций

Несмотря на общее уменьшение интервенций за месяц, за последнюю неделю регулятор нарастил продажу валюты на межбанке. По сравнению с предыдущей неделей объем продаж долларов вырос на $62,4 млн, или на 8,5% — до $796 млн.

По данным Нацбанка, в мае этого года чистые валютные интервенции были на 9%, или на $262,2 млн, больше, чем в мае прошлого года.

Сколько продали валюты с начала года

В целом, за первые пять месяцев 2026 года НБУ продал на рынке $18,26 млрд и не совершал покупки валюты. Это на 25,3%, или на $3,65 млрд, больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

На наличном валютном рынке на прошлой неделе население ежедневно покупало валюты больше, чем продавало. Отрицательное сальдо колебалось от $2 млн за субботу-понедельник до $8−10 млн во вторник-четверг.

В целом за 28 дней мая украинцы купили валюты на $223,8 млн больше, чем продали. Для сравнения, за весь апрель отрицательное сальдо составило $349 млн, в то время как в марте оно превышало $1 млрд.

