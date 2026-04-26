Центробанк Южной Кореи возглавил известный экономист: какие вызовы стоят перед ним

Валютные резервы и курс на интернационализацию

По иронии судьбы, Шин Хён Сон вернулся в ведомство, где его отец в 1957 году, вскоре после Корейской войны, подсчитывал золотовалютные резервы страны. Тогда удалось собрать всего 207 млн долларов. С тех пор эта цифра выросла более чем в 2 тысячи раз: в конце 2025 года Южная Корея занимала девятое место в мире с резервами на уровне 428,1 млрд долларов. Однако к марту они сократились до 398,7 млрд долларов, а курс национальной валюты — вон — упал до самого низкого показателя с 2008 года, приблизившись к психологической отметке 1500 вон за доллар. Монетарные власти объясняют девальвацию масштабным оттоком капитала: местные розничные инвесторы массово переводили средства на американский рынок акций.

Чтобы изменить ситуацию, Сеул ставит перед собой цель увеличить долю воны в международных расчетах. Во время инаугурационной речи Шин объявил о намерении совместно с правительством запустить круглосуточные валютные торги и создать систему международных расчетов в вонах. Парадокс заключается в том, что для этого новому главе придется снимать часть жестких ограничений, которые страна ввела 15 лет назад именно по его рекомендации (в 2010 году он был советником тогдашнего президента). Экономист Pinnacle Economic Research Institute Чан Чжечхоль отмечает, что задача будет крайне сложной (даже Китай испытывает проблемы с интернационализацией юаня), однако главным козырем Шина станет его разветвленная сеть контактов по всему миру.

Макроэкономические вызовы и последствия конфликта на Ближнем Востоке

Южная Корея является четвертым в мире импортером нефти, поэтому война в Иране стала серьезным ударом для ее экономики. Потеря около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа привела к стремительному подорожанию энергоносителей: фьючерсы выросли в полтора раза, а цены на текущие физические поставки местами взлетели вдвое. С начала ближневосточного конфликта она обесценилась более чем на 6%, а настроения бизнеса и потребителей серьезно ухудшились. Темпы экономического роста также остаются слабыми: несмотря на то, что в первом квартале 2026 года ВВП вырос на 1,7% (самый быстрый показатель за 5,5 лет), за весь 2025 год экономика прибавила лишь 1%. Дополнительным фактором нестабильности является рост напряженности в отношениях с США — важнейшим торговым и стратегическим партнером страны.

Индекс потребительских цен в марте вырос на 2,2% в годовом исчислении, и Центробанк официально предупредил о дальнейшем ускорении инфляции в апреле. Хотя регулятор удерживает базовую процентную ставку на уровне 2,5% с мая прошлого года, доходность гособлигаций продолжает расти. Шин Хён Сон называет ситуацию с нефтью «временным шоком предложения», подчеркивая, что реагировать на нее инструментами монетарной политики не стоит, но предупреждает: если инфляционные ожидания начнут меняться, придется действовать на опережение.

Эта динамика оказывает непосредственное давление на рынок жилья. Цены на недвижимость (особенно в столичном регионе) и так непомерно высоки. Как отмечает старший экономист по Южной Корее и Тайваню в BNP Paribas Джихо Юн, во время бума 2020−2021 годов многие заемщики брали пятилетние ипотеки с фиксированной ставкой. Теперь им придется рефинансировать эти долги под значительно более высокие проценты, что неизбежно подорвет частное потребление.

Академический опыт и природа системных рисков

Последние 12 лет Шин занимал должность главного советника по экономике в Банке международных расчетов (БМР), который называют «центробанком для центробанков». Большую часть своей карьеры он провёл в академической среде, однако коллеги считают его одним из самых влиятельных специалистов своего поколения. «Влияние Шина в академической экономике и центробанковском деле невозможно переоценить, — уверяет доцент Колумбийского университета Джесси Шрегер. — Я не могу придумать никого, кого бы я предпочел видеть у руля в период финансовых потрясений».

В своих самых известных работах Шин объяснял природу системных кризисов (в частности, краха 2008 года, который он предсказал) с помощью яркой метафоры лондонского моста «Миллениум». Открытый в июне 2000 года пешеходный мост через Темзу пришлось немедленно закрыть: он начал раскачиваться не из-за безответственности какого-то хулигана, а из-за того, что рациональное, синхронное поведение толпы, пытавшейся удержать равновесие, лишь усилило дестабилизирующую вибрацию (после укрепления мост открыли через полтора года). По словам Шина, макропруденциальное регулирование должно быть той самой «уравновешивающей силой», которая противодействует естественному снижению бдительности во время экономических подъемов.

Угроза коррекции фондового рынка

Ситуацией, которую Шину придётся «уравновешивать» в ближайшее время, может стать перегрев национального фондового рынка. Индекс Kospi устанавливает один рекорд за другим: с начала 2026 года он вырос более чем на 53%, а за последний год — почти на 160%. Глава Rockefeller International Ручир Шарма отмечает, что Южная Корея и Тайвань обеспечили 75% доходности на развивающихся рынках. Этот феноменальный результат держится на акциях всего трех производителей полупроводников: корейских Samsung и SK Hynix, а также тайваньской TSMC.

Этот бум обусловлен тем, что американские технологические гиганты планируют инвестировать 700 млрд долларов в сферу искусственного интеллекта. Ожидается, что операционная прибыль Samsung в этом году вырастет более чем в шесть раз, достигнув 185 млрд долларов. По словам Шармы, это больше, чем совокупная прибыль Apple, Amazon и Alphabet, и выше показателей любой компании американской «Великолепной семерки» (Magnificent Seven), кроме Nvidia. Однако аналитики предупреждают о высокой вероятности обвала. Исторические исследования доказывают: если страна или отрасль опережает базовый индекс более чем на 150% за два года, риск резкой коррекции становится критическим. Сектор полупроводников опередил индекс MSCI EM более чем на 180%. Новому главе Центробанка придется решать, как неизбежные потери инвесторов отразятся на общей экономической стабильности.