Центробанк Южной Кореи возглавил известный экономист: какие вызовы стоят перед ним

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 апреля 2026, 15:05 Читати українською

Центробанк Южной Кореи возглавил известный экономист: какие вызовы стоят перед ним

Бывший главный экономический советник Банка международных расчетов Шин Хён Сон возглавил Центральный банк Южной Кореи. На новой должности разработчик глобальных принципов макропруденциальной политики столкнется с необходимостью стабилизации курса национальной валюты, сдерживания инфляции на фоне ближневосточных конфликтов и управления рисками перегрева фондового рынка. Об этом сообщает Financial Times.

Бывший главный экономический советник Банка международных расчетов Шин Хён Сон возглавил Центральный банк Южной Кореи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютные резервы и курс на интернационализацию

По иронии судьбы, Шин Хён Сон вернулся в ведомство, где его отец в 1957 году, вскоре после Корейской войны, подсчитывал золотовалютные резервы страны. Тогда удалось собрать всего 207 млн долларов. С тех пор эта цифра выросла более чем в 2 тысячи раз: в конце 2025 года Южная Корея занимала девятое место в мире с резервами на уровне 428,1 млрд долларов. Однако к марту они сократились до 398,7 млрд долларов, а курс национальной валюты — вон — упал до самого низкого показателя с 2008 года, приблизившись к психологической отметке 1500 вон за доллар. Монетарные власти объясняют девальвацию масштабным оттоком капитала: местные розничные инвесторы массово переводили средства на американский рынок акций.

Чтобы изменить ситуацию, Сеул ставит перед собой цель увеличить долю воны в международных расчетах. Во время инаугурационной речи Шин объявил о намерении совместно с правительством запустить круглосуточные валютные торги и создать систему международных расчетов в вонах. Парадокс заключается в том, что для этого новому главе придется снимать часть жестких ограничений, которые страна ввела 15 лет назад именно по его рекомендации (в 2010 году он был советником тогдашнего президента). Экономист Pinnacle Economic Research Institute Чан Чжечхоль отмечает, что задача будет крайне сложной (даже Китай испытывает проблемы с интернационализацией юаня), однако главным козырем Шина станет его разветвленная сеть контактов по всему миру.

Макроэкономические вызовы и последствия конфликта на Ближнем Востоке
Южная Корея является четвертым в мире импортером нефти, поэтому война в Иране стала серьезным ударом для ее экономики. Потеря около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа привела к стремительному подорожанию энергоносителей: фьючерсы выросли в полтора раза, а цены на текущие физические поставки местами взлетели вдвое. С начала ближневосточного конфликта она обесценилась более чем на 6%, а настроения бизнеса и потребителей серьезно ухудшились. Темпы экономического роста также остаются слабыми: несмотря на то, что в первом квартале 2026 года ВВП вырос на 1,7% (самый быстрый показатель за 5,5 лет), за весь 2025 год экономика прибавила лишь 1%. Дополнительным фактором нестабильности является рост напряженности в отношениях с США — важнейшим торговым и стратегическим партнером страны.

Индекс потребительских цен в марте вырос на 2,2% в годовом исчислении, и Центробанк официально предупредил о дальнейшем ускорении инфляции в апреле. Хотя регулятор удерживает базовую процентную ставку на уровне 2,5% с мая прошлого года, доходность гособлигаций продолжает расти. Шин Хён Сон называет ситуацию с нефтью «временным шоком предложения», подчеркивая, что реагировать на нее инструментами монетарной политики не стоит, но предупреждает: если инфляционные ожидания начнут меняться, придется действовать на опережение.

Эта динамика оказывает непосредственное давление на рынок жилья. Цены на недвижимость (особенно в столичном регионе) и так непомерно высоки. Как отмечает старший экономист по Южной Корее и Тайваню в BNP Paribas Джихо Юн, во время бума 2020−2021 годов многие заемщики брали пятилетние ипотеки с фиксированной ставкой. Теперь им придется рефинансировать эти долги под значительно более высокие проценты, что неизбежно подорвет частное потребление.

Академический опыт и природа системных рисков

Последние 12 лет Шин занимал должность главного советника по экономике в Банке международных расчетов (БМР), который называют «центробанком для центробанков». Большую часть своей карьеры он провёл в академической среде, однако коллеги считают его одним из самых влиятельных специалистов своего поколения. «Влияние Шина в академической экономике и центробанковском деле невозможно переоценить, — уверяет доцент Колумбийского университета Джесси Шрегер. — Я не могу придумать никого, кого бы я предпочел видеть у руля в период финансовых потрясений».

В своих самых известных работах Шин объяснял природу системных кризисов (в частности, краха 2008 года, который он предсказал) с помощью яркой метафоры лондонского моста «Миллениум». Открытый в июне 2000 года пешеходный мост через Темзу пришлось немедленно закрыть: он начал раскачиваться не из-за безответственности какого-то хулигана, а из-за того, что рациональное, синхронное поведение толпы, пытавшейся удержать равновесие, лишь усилило дестабилизирующую вибрацию (после укрепления мост открыли через полтора года). По словам Шина, макропруденциальное регулирование должно быть той самой «уравновешивающей силой», которая противодействует естественному снижению бдительности во время экономических подъемов.

Угроза коррекции фондового рынка

Ситуацией, которую Шину придётся «уравновешивать» в ближайшее время, может стать перегрев национального фондового рынка. Индекс Kospi устанавливает один рекорд за другим: с начала 2026 года он вырос более чем на 53%, а за последний год — почти на 160%. Глава Rockefeller International Ручир Шарма отмечает, что Южная Корея и Тайвань обеспечили 75% доходности на развивающихся рынках. Этот феноменальный результат держится на акциях всего трех производителей полупроводников: корейских Samsung и SK Hynix, а также тайваньской TSMC.

Этот бум обусловлен тем, что американские технологические гиганты планируют инвестировать 700 млрд долларов в сферу искусственного интеллекта. Ожидается, что операционная прибыль Samsung в этом году вырастет более чем в шесть раз, достигнув 185 млрд долларов. По словам Шармы, это больше, чем совокупная прибыль Apple, Amazon и Alphabet, и выше показателей любой компании американской «Великолепной семерки» (Magnificent Seven), кроме Nvidia. Однако аналитики предупреждают о высокой вероятности обвала. Исторические исследования доказывают: если страна или отрасль опережает базовый индекс более чем на 150% за два года, риск резкой коррекции становится критическим. Сектор полупроводников опередил индекс MSCI EM более чем на 180%. Новому главе Центробанка придется решать, как неизбежные потери инвесторов отразятся на общей экономической стабильности.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 23 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами