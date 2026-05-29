29 мая 2026, 21:01

Европа вливает €742 млрд в оборону: 5 отраслей, которые на этом заработают

По данным Европейского оборонного агентства, в 2025 году мировые военные расходы достигли рекордных $2,9 трлн. Главным двигателем роста стала Европа: её военные расходы увеличились на 14%, до $864 млрд (742 млрд евро), согласно данным Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Германия впервые с 1990 года превысила целевой показатель НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП, достигнув уровня 2,3%. О том, кто осваивает эти миллиарды, пишет Euronews, «Минфин» выбрал самое интересное.

По данным Европейского оборонного агентства, в 2025 году мировые военные расходы достигли рекордных $2,9 трлн.

Затем были созданы политические механизмы, призванные закрепить этот курс на постоянной основе. План Е С Readiness 2030 нацелен на привлечение 800 млрд евро инвестиций в оборону. В рамках этой инициативы Европейская комиссия планирует привлечь до 150 млрд евро на рынках капитала через новый инструмент SAFE (Security Action for Europe).

Кроме того, так называемая «оговорка об исключении» в Пакте стабильности и роста теперь позволяет государствам-членам увеличивать оборонные расходы вне обычных бюджетных ограничений. По оценке Европейской комиссии, повышение военных расходов на 1,5% ВВП может создать почти 650 млрд евро дополнительного бюджетного пространства в течение четырёх лет.

Пока ведущие страны ЕС стремятся восстановить и нарастить свои ранее отстававшие оборонно-промышленные мощности, ряд отраслей уже получает значительные выгоды от этого процесса.

Смежное с обороной производство

Традиционные европейские оборонные подрядчики — Rheinmetall, Leonardo, Saab и другие — переживают период бурного роста.

Только производственные мощности ЕС по выпуску боеприпасов выросли примерно с 300 тысяч снарядов в год в 2022 году до ожидаемых 2 миллионов к концу 2025 года. По данным Financial Times и аналитического центра Европейского парламента, такие темпы промышленного расширения втрое превышают обычные показатели мирного времени.

В Германии объём внутренних заказов, связанных с оборонной промышленностью, в конце 2025 года вырос более чем на 50% по сравнению с уже повышенным уровнем после начала войны в Украине.

Европейская комиссия теперь направляет средства непосредственно на расширение производственных линий крупнейших подрядчиков и сокращение сроков поставок, которые для некоторых систем противовоздушной обороны сейчас достигают нескольких лет.

Структурная проблема заключается в том, что европейский рынок обороны никогда не был по-настоящему интегрирован. По данным Мюнхенской конференции по безопасности, лишь 9% тендерных контрактов исторически доставались поставщикам из других стран ЕС, тогда как более трёх четвертей заказов выигрывали национальные компании. Именно эту неэффективность и пытается устранить новая волна оборонных расходов, хотя пока результаты остаются ограниченными.

Беспилотники

Если и существует технология, которая кардинально изменила европейское военное мышление благодаря войне в Украине, то это беспилотники. Франция выделила 8,5 млрд евро на расширение запасов боеприпасов и беспилотников в рамках обновлённого закона о военном планировании, включая увеличение запасов ударных дронов на 400% до 2030 года.

В апреле 2026 года Германия и Украина подписали оборонный пакет на 4 млрд евро, предусматривающий соглашения о совместном производстве беспилотников. Это часть более широкой стратегии по наращиванию европейского производства автономных систем.

В начале 2026 года ЕС запустил Европейскую инициативу по противодействию беспилотникам (European Drone Defence Initiative, EDDI), целью которой является создание к 2027 году многоуровневого кругового щита против дронов на территории государств-членов.

Немецкая компания Quantum Systems, чей беспилотник Vector прошёл боевые испытания в Украине, стала одним из ведущих европейских производителей разведывательных и наблюдательных систем (ISR), демонстрируя быстрый рост как в военном, так и в гражданском сегменте.

Кибербезопасность

Киберпространство официально признано новым театром военных действий, и европейские правительства увеличивают расходы в этой сфере. Однако акцент сместился с традиционной «ИТ-безопасности» на защиту критически важной инфраструктуры.

В 2025 году ЕС выделил 145,5 млн евро на укрепление кибербезопасности малого и среднего бизнеса, государственных учреждений и медицинских организаций.

20 января 2026 года Европейская комиссия представила новый пакет мер по кибербезопасности, включающий поправки к директиве NIS2. Они направлены на упрощение соблюдения требований и усиление устойчивости цепочек поставок ИКТ к рискам, связанным с третьими странами.

European Investment Bank также включил кибербезопасность в число приоритетных направлений финансирования обороны и безопасности.

Согласно данным CONTEXT Panel Europe, выручка европейского сектора кибербезопасности в апреле 2026 года выросла на 10% в годовом выражении. Сегмент управления идентификацией и доступом (Identity and Access Management), наиболее тесно связанный с защитой государственных и военных систем, вырос на 18%.

Особенность инвестиций в кибербезопасность заключается в их двойном назначении: рост оборонных расходов одновременно стимулирует и коммерческий рынок цифровой безопасности.

Промышленные металлы

Логика проста: военная техника тяжёлая и производится из металла. По оценке Goldman Sachs, около 40% роста европейских оборонных расходов будет направлено на закупку металлоёмкой техники — примерно вдвое больше стандартного показателя НАТО, который обычно составляет около 20%.

Совокупный эффект весьма значителен. Goldman прогнозирует, что перевооружение Европы увеличит общий спрос региона на промышленные металлы на 6% к 2027 году. Это заметный рост, учитывая, что в 2023 году оборонный сектор обеспечивал лишь около 2% потребления металлов в Европе.

В мировом масштабе банк оценивает дополнительный спрос, связанный с обороной, в 0,9% для меди, 1,3% для никеля и 0,4% для стали.

Наиболее очевидным бенефициаром является медь, которая используется практически во всех военных системах: транспортных средствах, вооружениях, электропроводке, энергетической инфраструктуре и средствах связи.

Согласно отраслевому прогнозу ING по ЕС на 2026 год, металлоёмкое оборонное производство наряду с искусственным интеллектом и инфраструктурой электрификации станет одним из основных драйверов роста промышленного сектора.

Полупроводники

Этот пункт, вероятно, самый чувствительный в списке, поскольку нынешний бум частично обусловлен осознанием того, насколько Европа зависит от внешних поставок полупроводников.

Современные оборонные платформы — от систем наведения ракет до разведывательных комплексов и защищённых коммуникаций — работают на сложных специализированных процессорах, которые Европа в значительной степени не производит самостоятельно.

На протяжении десятилетий континент полагался на американских поставщиков военных микросхем, а само производство размещалось на азиатских фабриках. Такая цепочка поставок была эффективной в мирное время, но оказалась крайне уязвимой в условиях кризиса.

Запущенная в 2026 году программа European Defence Industry Programme (EDIP) объёмом 1,5 млрд евро напрямую решает эту проблему. В частности, она предусматривает финансирование производства полупроводников на основе нитрида галлия, используемых в радарах и системах радиоэлектронной борьбы.

Руководство Европейского оборонного агентства предупреждает, что европейская оборонная промышленность остаётся раздробленной и по-прежнему зависит от неевропейской микроэлектроники.

Как отмечает Global Policy Journal, Европа занимает важное место в мировой экосистеме полупроводников, что даёт ей определённые преимущества. Однако превращение этого потенциала в полноценное собственное производство военных микросхем остаётся долгосрочной задачей.

Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
BigBend
BigBend
29 мая 2026, 21:56
#
Знищення рашки все ближче. Бензоколонка вже просто сировинний придаток Китаю.
