Население Земли может сократиться вдвое к 2064 году — исследование

Несмотря на рост населения мира, изменение климата, болезни, войны, истощение ресурсов и другие кризисы, могут существенно снизить способность Земли поддерживать жизнь человечества — то есть максимальное количество людей, которые могут стабильно существовать на планете. Новое исследование предполагает, что в случае глобальной катастрофы уже сегодня человечество может столкнуться с стремительным сокращением населения в течение следующих десятилетий. Об этом сообщает Gizmodo.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Результаты исследования, опубликованного 22 мая в журнале Chaos, Solitons & Fractals, показывают: если способность Земли поддерживать население внезапно сократится примерно до 2 млрд человек, то к 2064 году население планеты может снизиться на 50%.

Иными словами, в течение примерно 40 лет человечество может сократиться с прогнозируемых 8−10 млрд человек до 4−5 млрд. К такому выводу авторы исследования пришли с помощью новой математической модели, объединяющей ключевые этапы роста населения Земли за последние 12 тысяч лет.

Соавтор исследования, профессор физики Миланского университета Алессандро Дзакконе подчеркнул, что речь не идет о прогнозе.

«В статье мы подчеркиваем, что это не предсказание, а скорее иллюстративный математический сценарий, призванный показать, насколько чувствительна может быть демографическая динамика к внезапным экологическим или общественным изменениям», — отметил он.

По словам ученого, нынешняя траектория развития человечества остается относительно стабильной и не свидетельствует о неминуемом коллапсе.

Переосмысление роста населения

Дзакконе и его покойный коллега Костя Траченко, работавший физиком-теоретиком в Университете королевы Марии в Лондоне до своей смерти в мае 2025 года, использовали свою модель, чтобы просмотреть известный сценарий «судного дня», предложенный Гайнцем фон Ферстером и его коллегами. В этой статье они подсчитали, что население мира приблизится к бесконечности к 2026 году, если оно будет продолжать расти с теми же темпами, что и последние два тысячелетия.

Это не означало буквальное бесконечное количество людей, а лишь то, что темпы прироста населения должны ускоряться без ограничений. В действительности этого не вышло, так как рождаемость начала снижаться.

Впрочем, по словам Дзакконе, «математика неконтролируемого роста» все еще может проявиться в определенных условиях.

Читайте также: Названы страны, где население откладывает наибольшую долю доходов

Возможен сценарий коллапса

Модель рассматривает несколько сценариев грядущего роста населения. Хотя нынешние тенденции не ведут к «катастрофической сингулярности», о которой писали исследователи в 1960 году, масштабный экологический кризис все же может повлечь за собой быстрое сокращение населения и даже коллапс.

«При намеренно консервативном худшем сценарии, когда способность Земли поддерживать жизнь внезапно падает до примерно 2 млрд человек, наша модель прогнозирует стремительное сокращение населения — человечество может уменьшиться вдвое уже к 2064 году», — пояснил Дзакконе.

Расчеты также показали, что при другом сценарии чрезмерного роста населения мир может приблизиться к математически неустойчивой точке примерно в 2078 году — фактически это обновленная версия старого «пророчества конца света».

Это не прогноз, а предупреждение

Исследователь отмечает, что модель хорошо согласуется с реальными историческими демографическими данными. Она успешно воспроизводит как периоды стремительного роста населения, например во время индустриальной революции, так и более медленный рост, который наблюдается примерно с 1970 года.

В то же время авторы отмечают: модель не предполагает будущее, а лишь показывает возможные сценарии развития событий.

По мнению ученых, маловероятная, но масштабная катастрофа, например ядерная зима, новая глобальная пандемия или экстремальный климатический коллапс, теоретически может существенно снизить способность Земли поддерживать нынешнюю численность населения.

Конечно, это маловероятный худший сценарий. Но Дзакконе надеется, что новая модель предложит единственную основу для исследования возможных будущих событий, поскольку угрозы человечеству усиливаются.