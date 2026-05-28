Помощь детям ВПЛ: кто рискует лишиться 3 тысяч гривен после 1 июня

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины напоминает : 1 июня 2026 года истекает срок подачи заявлений на назначение помощи на проживание для отдельных категорий внутренне перемещенных лиц, для которых Правительство расширило возможность их получения.

Выплаты на детей

Дети из числа ВПЛ могут получать выплаты независимо от дохода семьи. При подаче заявления до 1 июня 2026 года помощь будет начислена с 1 февраля 2026 года.

Также обновлен механизм начисления выплат для нетрудоспособных ВПЛ. Лица, которым ранее прекратили пособие из-за превышения предельного дохода, могут повторно подать заявление. В случае обращения к 1 июня 2026 выплаты будут начислены с 1 января 2026 года.

Важно вовремя подать документы, чтобы получить выплаты за предыдущие месяцы. Если обратиться за пересчетом после 1 июня 2026, помощь будет начисляться только с месяца подачи заявления.

Подать заявление на назначение пособия на проживание можно несколькими способами: