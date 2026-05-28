28 мая 2026, 13:12 Читати українською

Население накапливает валюту на текущих счетах и снимает с депозитов

В первом квартале 2026 года бизнес хранил на счетах в банках 1,698 трлн грн (в конце 2025 года — чуть больше: 1,808 трлн), а физические лица — 1,448 трлн грн (1,407 трлн). Негативную квартальную динамику в средствах бизнеса можно объяснить сезонной волатильностью. В то же время статистика притока средств от населения в банки за этот период остается положительной. Об этом пишет Глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Что происходит

По его словам, по итогам I квартала 2026 года обязательства банков упали на 2,3%, но за год выросли на 15,5%.

«Такая статистика начала 2026 года соответствует динамике 2024−2025 годов. Дело в том, что после роста средств клиентов на банковских счетах в конце года, как правило, в начале следующего года происходит коррекция. А в дальнейшем ситуация выравнивается. В целом, средства клиентов стабильно растут в последние годы, и это обеспечивает более 90% обязательств банков», — пишет Гетманцев.

В целом в начале 2026 года гривневые средства населения выросли на 1,6% за квартал и на 19,8% за год. При этом срочные депозиты демонстрировали положительную динамику еще активнее: +4,5% за квартал и 21,6% за год. Также доля срочных средств в гривне за квартал выросла на 1 п.п. (за год +0,5 п.п.) и достигла показателя в 34,8%. Стоит отметить, что в структуре новых депозитов населения наиболее популярными остаются вклады сроком более 3 месяцев — их доля сейчас составляет 81,5%.

Уровень доларизации вкладов

За квартал мы имеем +2,2%, за год +8,5%. Причина: рост денежных средств на текущих счетах. В то же время в начале года сократились срочные валютные депозиты. А это -1,4% за квартал и -1,8% за год. В целом, уровень доларизации вкладов населения повысился на 0,9 п.п. за квартал (или -1 п.п. за год) и достиг отметки в 34,1%. На этот тренд повлияло ослабление курса гривны.

Несмотря на то, что средства бизнеса в гривне сократились на 8% за квартал, за год они выросли на 13,3%. Аналогичная динамика наблюдается и в отношении валютных средств предпринимателей: в разрезе квартала мы имеем -3,4%, в годовом периоде +0,3%. При этом доля гривневых депозитов бизнеса в начале весны составляла 22,3%, в валюте — 26,5%.

В целом, уровень доларизации средств клиентов вырос на 1,4 п.п. за квартал, но упал на 1,1 п.п. за год. Сейчас этот показатель составляет 30%. Причина такой динамики в начале 2026 года: отток гривны с банковских счетов предпринимателей, а также ослабление курса национальной валюты.

Как видно, население и бизнес постепенно увеличивают средства на банковских счетах в годовом измерении, несмотря даже на традиционный сезонный отток денег со стороны бизнеса, наблюдаемый в начале каждого года. Этот тренд говорит о доверии клиентов к финансовой системе нашей страны.

Рост средств клиентов на счетах в банках означает, что финучреждения имеют достаточно ресурсов для расширения кредитования и создания доступных продуктов для бизнеса, особенно работающего на прифронтовых территориях. Но во время войны банки выбирают для заработка менее рискованные инструменты, чем кредитование. Речь идет об ОВГЗ и депозитных сертификатах.

В начале 2026 года банковский сектор смог нарастить портфель ОВГЗ: за квартал +3,5%, за год +11,3%. А вот объем депозитных сертификатов, напротив, сократился в первом квартале на 26,1%, однако в годовом исчислении вырос на 6,2%. Это означает, что в структуре чистых активов финсектора доля ОВГЗ и ДС в настоящее время составляет 41% (в конце 2025 года — 44%). Для понимания: в начале 2026 года доля кредитов бизнесу и населению составляла 29,1% (ранее — 26,4%).

«Хотя банки постепенно наращивают кредитование, финансовые учреждения все еще фокусируются на инвестициях в ценные бумаги, чтобы безрисково получать свои доходы. Эту ситуацию нужно коренным образом менять: если бизнес нуждается в доступных кредитах, финансовый сектор должен удовлетворить этот спрос. Ведь кредитование — это не только фундаментальная поддержка украинской экономики в условиях войны, но и залог ее развития в период послевоенного восстановления», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
