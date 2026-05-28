В четверг, 28 мая, на наличном рынке средний курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже потерял 1 копейку. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 3 копейки.
Курс валют на 28 мая: банки и обменники обновили ценники
Валютный рынок
Средний курс доллара в обменных пунктах покупки подешевел на 10 копеек, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,48 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,22, евро — 51,55−51,75 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 44,28−44,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,42−51,44 грн/евро.
Источник: Минфин
