Курс валют на 28 мая: банки и обменники обновили ценники

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах покупки подешевел на 10 копеек, а в продаже прибавил 2 копейки. Евро в покупке не изменился, а в продаже прибавил 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,00−44,48 грн. Евро покупают за 51,25 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,10−44,22, евро — 51,55−51,75 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,28−44,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,42−51,44 грн/евро.

