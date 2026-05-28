Биткоин упал до самого низкого уровня за шесть недель, Banca Sella запустит в Италии криптоуслуги: что нового

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 мая 2026, 11:18 Читати українською

Биткоин упал до самого низкого уровня за шесть недель, Banca Sella запустит в Италии криптоуслуги: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay

Биткоин обрушился до $73 000

В четверг, 28 мая, цена биткоина в моменте снизилась до $72 643. Это самый низкий уровень более шести недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что причина падения первой криптовалюты — обмен ударами между США и Ираном, что чревато перемирием и отток средств из американских биржевых фондов.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $73 049. За сутки актив потерял 3,57%. Второй по величине токен, Ethereum, в данный момент упал до $1,965, что является самым низким показателем почти за два месяца. Позже эфир закрепился на уровне $1 980. За сутки актив потерял 4,66%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне.

Спот Bitcoin- ETF в США с начала мая также зафиксировали чистый отток средств на около $1,5 млрд.

Из-за ухудшения настроений на рынке за последние сутки были ликвидированы «бычьи» ставки на криптовалюты примерно на $873 млн, из которых $512 млн — только за последние четыре часа. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Banca Sella первым в Италии запустит криптоуслуги для клиентов

Итальянский банк Banca Sella заявил о получении окончательного разрешения от центрального банка страны на интеграцию и предоставление криптовалютных услуг. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что полноценный запуск нового сервиса планируется реализовать уже к концу 2026 года.

На первом этапе развертывания криптоинициативы банк предложит базовый, но наиболее востребованный инфраструктурный функционал:

  • безопасное хранение (кастодиальные услуги) цифровых активов;
  • Возможность осуществлять внутренние и внешние переводы криптовалют.

Однако на старте протестировать инновацию сможет лишь ограниченный, специально отобранный круг премиальных клиентов банка.

Руководство Banca Sella отмечает, что вся необходимая техническая инфраструктура для работы с блокчейн-активами уже полностью готова, хотя подробные технические спецификации пока не разглашаются. Банк разрабатывал свой продукт в соответствии с общеевропейским регламентом по регулированию крипторин MiCAR.

Феноменальный старт: ETF на Hyperliquid продемонстрировали сильнейший дебют в истории криптофондов

Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе токена Hyperliquid (HYPE) установили абсолютный рекорд по скорости привлечения капитала в криптоиндустрии. Только за первые 10 торговых дней новые фонды смогли аккумулировать 1,04% общей рыночной капитализации актива, о чем сообщили аналитики Kairos Research.

Эксперты отмечают, что на момент подсчета это самый сильный старт среди всех спотовых криптовалютных ETF в истории. Для сравнения, за аналогичный стартовый период другие крупные монеты продемонстрировали более скромные результаты:

  • Bitcoin (BTC) привлек 0,59% капитализации;
  • Ethereum (ETH) — 0,41%;
  • Solana (SOL) — 0,31%.

В Kairos Research уточнили, что этот расчет касается именно новой когорты эмитентов и не учитывает исторические оттоки капитала из конвертируемых трастов GBTC от Grayscale и ETHE.

В криптосообществе на платформе X такой ажиотаж называют вполне логичным. Аналитики выделяют несколько фундаментальных причин, по которым токен смог привлечь масштабные инвестиции из сектора традиционных финансов (TradFi):

  • Масштабируемость продукта: Платформа демонстрирует реальное соответствие потребностям рынка (Product-Market Fit) в больших объемах.
  • Прозрачная экономика: Наличие четкой и понятной модели скопления ценности для самого токена внутри экосистемы.
  • Глобальная стратегия: Убедительная дорожная карта трансформации с площадки для торговли деривативами в универсальную биржевую инфраструктуру.

Благодаря сочетанию этих факторов, институциональные инвесторы получают базу для классического фундаментального анализа. Им больше не нужно просто слепо верить в «магические интернет-деньги», ведь потенциал роста актива подкреплен четкими бизнес-метриками.

На уникальную динамику фонда (в частности, тикера THYP) обратил внимание и ведущий аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. По его наблюдениям, только за первые две недели после листинга этот инструмент вырос в цене на 50%.

Балчунас подчеркнул, что это может быть абсолютным мировым рекордом для классических ETF без использования кредитного плеча (leverage). Для сравнения, даже сверхпопулярному биткоин-фонду IBIT от BlackRock понадобилось около двух месяцев, чтобы продемонстрировать аналогичную доходность.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами