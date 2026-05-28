Биткоин упал до самого низкого уровня за шесть недель, Banca Sella запустит в Италии криптоуслуги: что нового

Биткоин обрушился до $73 000

В четверг, 28 мая, цена биткоина в моменте снизилась до $72 643. Это самый низкий уровень более шести недель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что причина падения первой криптовалюты — обмен ударами между США и Ираном, что чревато перемирием и отток средств из американских биржевых фондов.

К моменту написания новости цена биткоина составляет $73 049. За сутки актив потерял 3,57%. Второй по величине токен, Ethereum, в данный момент упал до $1,965, что является самым низким показателем почти за два месяца. Позже эфир закрепился на уровне $1 980. За сутки актив потерял 4,66%.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также оказались в «красной» зоне.

Спот Bitcoin- ETF в США с начала мая также зафиксировали чистый отток средств на около $1,5 млрд.

Из-за ухудшения настроений на рынке за последние сутки были ликвидированы «бычьи» ставки на криптовалюты примерно на $873 млн, из которых $512 млн — только за последние четыре часа. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Banca Sella первым в Италии запустит криптоуслуги для клиентов

Итальянский банк Banca Sella заявил о получении окончательного разрешения от центрального банка страны на интеграцию и предоставление криптовалютных услуг. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что полноценный запуск нового сервиса планируется реализовать уже к концу 2026 года.

На первом этапе развертывания криптоинициативы банк предложит базовый, но наиболее востребованный инфраструктурный функционал:

безопасное хранение (кастодиальные услуги) цифровых активов;

Возможность осуществлять внутренние и внешние переводы криптовалют.

Однако на старте протестировать инновацию сможет лишь ограниченный, специально отобранный круг премиальных клиентов банка.

Руководство Banca Sella отмечает, что вся необходимая техническая инфраструктура для работы с блокчейн-активами уже полностью готова, хотя подробные технические спецификации пока не разглашаются. Банк разрабатывал свой продукт в соответствии с общеевропейским регламентом по регулированию крипторин MiCAR.

Феноменальный старт: ETF на Hyperliquid продемонстрировали сильнейший дебют в истории криптофондов

Спотовые биржевые фонды (ETF) на базе токена Hyperliquid (HYPE) установили абсолютный рекорд по скорости привлечения капитала в криптоиндустрии. Только за первые 10 торговых дней новые фонды смогли аккумулировать 1,04% общей рыночной капитализации актива, о чем сообщили аналитики Kairos Research.

Эксперты отмечают, что на момент подсчета это самый сильный старт среди всех спотовых криптовалютных ETF в истории. Для сравнения, за аналогичный стартовый период другие крупные монеты продемонстрировали более скромные результаты:

Bitcoin (BTC) привлек 0,59% капитализации;

Ethereum (ETH) — 0,41%;

Solana (SOL) — 0,31%.

В Kairos Research уточнили, что этот расчет касается именно новой когорты эмитентов и не учитывает исторические оттоки капитала из конвертируемых трастов GBTC от Grayscale и ETHE.

В криптосообществе на платформе X такой ажиотаж называют вполне логичным. Аналитики выделяют несколько фундаментальных причин, по которым токен смог привлечь масштабные инвестиции из сектора традиционных финансов (TradFi):

Масштабируемость продукта: Платформа демонстрирует реальное соответствие потребностям рынка (Product-Market Fit) в больших объемах.

Прозрачная экономика: Наличие четкой и понятной модели скопления ценности для самого токена внутри экосистемы.

Глобальная стратегия: Убедительная дорожная карта трансформации с площадки для торговли деривативами в универсальную биржевую инфраструктуру.

Благодаря сочетанию этих факторов, институциональные инвесторы получают базу для классического фундаментального анализа. Им больше не нужно просто слепо верить в «магические интернет-деньги», ведь потенциал роста актива подкреплен четкими бизнес-метриками.

На уникальную динамику фонда (в частности, тикера THYP) обратил внимание и ведущий аналитик Bloomberg Эрик Балчунас. По его наблюдениям, только за первые две недели после листинга этот инструмент вырос в цене на 50%.

Балчунас подчеркнул, что это может быть абсолютным мировым рекордом для классических ETF без использования кредитного плеча (leverage). Для сравнения, даже сверхпопулярному биткоин-фонду IBIT от BlackRock понадобилось около двух месяцев, чтобы продемонстрировать аналогичную доходность.