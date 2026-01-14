С 1 февраля детям из семей ВПЛ будут выплачивать 3000 грн в месяц — Гетманцев

На базе Совета коалиции межфракционное объединение депутатов ВПЛ договорились о выплатах в 3000 грн в месяц всем детям из семей ВПЛ с 1 февраля 2026 года. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Что обещает Гетманцев

«Впереди — юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем», — написал Гетманцев.

По словам председателя Налогового комитета, на сегодняшний день также работают над повышением уровня дохода до 10380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев).