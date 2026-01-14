С 1 февраля детям из семей ВПЛ будут выплачивать 3000 грн в месяц — Гетманцев

На базе Совета коалиции межфракционное объединение депутатов ВПЛ договорились о выплатах в 3000 грн в месяц всем детям из семей ВПЛ с 1 февраля 2026 года. Об этом написал глава Налогового комитета
Что обещает Гетманцев
«Впереди — юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем», — написал Гетманцев.
По словам председателя Налогового комитета, на сегодняшний день также работают над повышением уровня дохода до 10380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев).
Просто на повышение выплат для ВПО денег в бюджете нет, поэтому старые суммы преподносят как новую заслугу властей.
А также в надежде на то, что у украинцев «короткая» память. Хотя отчасти это верно.