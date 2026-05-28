Как налоговая выбирает, какой ФЛП проверить в 2026 году

Вопрос «как не попасть под налоговую проверку бизнеса» и «как налоговая выбирает, кого проверять», волнует каждого предпринимателя. Хорошая новость: проверка — это не лотерея и не плановая процедура раз в несколько лет. Налоговая приходит только тогда, когда ваш бизнес пересек определенные «красные линии». О них рассказал Богдан Янкив, основатель консалтинговой компании YANKIV и соучредитель сервиса электронной отчетности «ЯТакс / Вчасно.Отчет».

Эти «красные линии» четко прописаны в конкретном нормативном документе — Приказе Минфина № 524 от 02.06.2015 г. — именно он определяет единственный алгоритм, согласно которому налоговая составляет план-график документальных проверок. Зная критерии проверки ФЛП и юридических лиц из этого документа, вы можете сознательно контролировать уровень риска вашего бизнеса.

Что такое приказ № 524 и почему он важен

Приказ 524 — это внутренний регламент, дающий проверяющим четкие ориентиры: кого включать в план проверок, а кого — нет. Документ содержит три ключевых раздела:

Раздел 3 — критерии отбора юридических лиц;

Раздел 4 — критерии отбора ФЛП и физических лиц;

Раздел 5 — критерии отбора налоговых агентов, уплачивающих НДФЛ, военный сбор и ЕСВ за работников или подрядчиков.

Важно понимать: хотя формально приказ регулирует именно документальные проверки, эти критерии сквозные. Их нарушение может стать основанием и для письма-запроса от налоговой, и для фактической проверки — даже если вы не попали в официальный план-график.

Три степени риска: как налоговая оценивает бизнес

Для отбора плательщиков для проверки налоговики используют градацию риска: высокий, средний и незначительный. Под каждый уровень определены конкретные нарушения или подозрительные признаки. Разберем их подробно.

Незначительный риск

Таких критериев три, и для большинства предпринимателей они либо неактуальны, либо легко контролируемы:

Просрочена уплата ЕСВ . Задержка взноса за себя уже основание для внимания со стороны налоговой. Учитывая, что неуплата ЕСВ является распространенной проблемой среди ФЛП, этот критерий касается гораздо большего количества предпринимателей, чем кажется.

. Задержка взноса за себя уже основание для внимания со стороны налоговой. Учитывая, что неуплата ЕСВ является распространенной проблемой среди ФЛП, этот критерий касается гораздо большего количества предпринимателей, чем кажется. Возмещение НДС актуально только для ФЛП — плательщиков НДС.

актуально только для ФЛП — плательщиков НДС. Большая сумма налогового кредита по НДС также специфический критерий для плательщиков НДС.

Средний риск

Девять критериев, среди которых действительно важны для широкого круга предпринимателей:

Отсутствие кассового аппарата или банковского счета при задекларированном доходе более 220 минимальных заработных плат . Налоговая получает информацию об открытии счетов и регистрации касс автоматически — если их нет, а доход есть, это сразу сигнал.

. Налоговая получает информацию об открытии счетов и регистрации касс автоматически — если их нет, а доход есть, это сразу сигнал. Рисковые контрагенты . Если ваши клиенты или поставщики находятся в розыске, проходят процедуру банкротства или имеют отрицательные записи в реестрах, и при этом их доля в вашем обороте превышает 10% — вы автоматически попадаете в зону риска. Кто вам платит и кому платите вы — имеет значение.

. Если ваши клиенты или поставщики находятся в розыске, проходят процедуру банкротства или имеют отрицательные записи в реестрах, и при этом их доля в вашем обороте превышает 10% — вы автоматически попадаете в зону риска. Кто вам платит и кому платите вы — имеет значение. Количество кассовых аппаратов превышает количество работников . Такая аномалия привлекает внимание проверяющих.

. Такая аномалия привлекает внимание проверяющих. Значительные объемы импортных или экспортных операций с товарами также расцениваются как фактор повышенного риска .

Высокий риск Самые серьезные критерии, практически гарантирующие включение в план проверок: Расходы превышают 75% оборота — актуально для ФЛП на общей системе. Если задекларированные расходы непропорционально велики по отношению к доходу, это выглядит как искусственное занижение налогооблагаемой базы.

— актуально для ФЛП на общей системе. Если задекларированные расходы непропорционально велики по отношению к доходу, это выглядит как искусственное занижение налогооблагаемой базы. Неоформленные работники . Информацию о возможной нелегальной занятости налоговая может получить от местных депутатов, по жалобам клиентов или конкурентов, по публикациям в соцсетях — любым способом.

. Информацию о возможной нелегальной занятости налоговая может получить от местных депутатов, по жалобам клиентов или конкурентов, по публикациям в соцсетях — любым способом. Слишком низкий задекларированный доход явно не покрывает реальных расходов на ведение бизнеса.

явно не покрывает реальных расходов на ведение бизнеса. Наличие судебных дел или решений, которые могут свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.