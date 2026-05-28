Сколько реально сэкономить с помощью кешбэка из маркетплейсов и АЗС

По данным исследования Deloitte Ukraine, наибольшая доля расходов украинцев — 84% месячного бюджета — приходится на товары и услуги первой необходимости. Представители торговых сетей отмечают, что украинские покупатели становятся все более чувствительными к изменениям цены, выбирают дискаунтеры и акционные товары, пользуются программами лояльности, кешбэком. На этом фоне банки совместно с маркетплейсами, супермаркетами и сетями АЗС все более активно предлагают партнерские программы. Действительно ли можно существенно сэкономить, если рассчитываться не одной банковской картой за все, а разными банковскими картами для разных нужд, выяснял «Минфин».

Сэкономить на топливе благодаря «правильной» карте

Из-за блокировки Ормузского пролива цены на топливо стремительно выросли, что стало ударом по карману автовладельцев — как частных лиц, так и бизнеса. Поэтому любые возможности сэкономить на АЗС пока крайне актуальные. К примеру, весной правительство продолжило программу «Национальный кешбэк». Предварительно она действует до конца мая, но будет ли продолжаться на июнь — пока неизвестно.

Бизнес остался за бортом «Национального кешбэка», ведь программой могут воспользоваться только физические лица. В то же время сети АЗС совместно с банками-партнерами предлагают скидки именно для бизнеса.

В сети ОККО действует акция от МТБ Банка — с корпоративной картой Mastercard Business участники акции получат на бонусный счет по 10 грн за каждый литр приобретенного бензина или дизельного топлива и 5 грн — за каждый литр газа. Обязательное условие — быть зарегистрированным в программе лояльности «Fishka». Важно отметить, что в акции могут принять участие как ФОПы, так и юридические лица.

Расходы на топливо нередко обходятся бизнесу в кругленькую сумму. Поэтому за год такие платежи предпринимателю складываются в сумму, которая могла пойти на развитие дела. С акцией Fishback, если автомобиль потребляет, например, 100 литров бензина в месяц, экономия может достигать 1 000 грн ежемесячно.

Такое предложение может быть интересно в первую очередь владельцам малого и среднего бизнеса (при этом КВЭД не имеет значения). Особенно идет речь о компаниях с автопарком или регулярными выездами сотрудников. Кроме того, это будет выгодно для ФОПов.

Вместе с тем в сети ОККО уточняют, что скидка предоставляется бонусами, которые можно использовать на последующие заправки.

В МТБ Банке отмечают, что корпоративную карту Mastercard Business можно открыть бесплатно (обслуживание также бесплатное). ФОПы могут открыть её в приложении МТБ360 или онлайн-системе MTB Office. Последняя доступна также для юридических лиц. По желанию предприниматели могут открыть карту и в любом отделении банка. Акция действует с 11 мая по 31 июля этого года.

Скидки на покупки с кобренд-картами

Клубные карты или карты отдельных сетей, которые были распространены ранее, в основном исчезли из наших кошельков — вместо них достаточно назвать номер телефона или отсканировать код в приложении. Зато все более популярными становятся кобрендовые карты — карты, выпущенные в партнерстве между банками и брендами. Это банковские кредитные карты, при расчетах которыми клиент получает повышенный кешбэк, дополнительные бонусы или скидки на товары в партнерских сетях.

Например, продуктовая сеть АТБ работает с шестью банками: Райффайзеном, àбанком, Ощадбанком, Укргазбанком, Монобанком и Сэнс Банком. Оформив карту АТБ в одном из этих банков, при расчетах в сети можно получить 5% скидки на акционные товары, и 40% — на еженедельно меняющийся ассортимент.

Популярные маркетплейсы Rozetka и Kasta также предлагают оформить собственные карты (Rozetka в партнерстве с банком Юнекс, Kasta — с Кредит Днепр). В обоих случаях это кредитные карты, позволяющие покупать товар в рассрочку с дополнительными скидками. Также на отдельные товары могут действовать скидки или бонусы. Например, с картой Kasta на отдельные товары в определенный период может действовать кешбэк в 25−30%.

Повышенный кешбэк — не всегда самое выгодное предложение

В то же время не стоит слепо охотиться за товарами с повышенным кешбэком, а мониторить цены и внимательно читать условия. Например, при условии, что вы можете выбрать 25% скидки или 30% кешбэка, может быть выгоднее выбрать именно скидку, ведь для клиента это моментальная выгода. Кешбэк или бонусы зачисляются через определенное время и могут быть ограничены для его использования.

«Акционная скидка не добавляется к другим персональным предложениям, действующим на АЗК „ОККО“. То есть, чтобы понять реальную экономию, клиенту нужно самостоятельно сравнить, что для него более выгодно — стандартная персональная скидка сети или акционное предложение (например, 10 грн/л бензина или ДТ)», — советуют в компании ОККО.

При этом в ОККО советуют различать банковский кешбэк, кешбэк-сервисы и бонусные программы.

«Банковский кешбэк — это когда банк возвращает клиенту часть потраченных денег после оплаты картой. Базовый кешбэк финансирует банк за счет межбанковской комиссии платежных систем, а повышенный кешбэк или дополнительные скидки в партнерской сети, как правило, компенсирует сам маркетплейс или торговая сеть, как часть своего маркетингового бюджета, — объясняют в ОККО. — Fishka — это программа лояльности, в которой за покупки начисляются баллы, которые потом можно использовать в качестве скидки на следующие покупки у партнеров программы».

Как правило, кешбэк можно вывести на карту. Однако важно понимать, что при этом придется уплатить налоги — 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Если же поощрение начисляется в виде баллов или бонусов, как в программе Fishka, то налог не начисляется. Ибо, по своей экономической сущности, это маркетинговая скидка, а не денежный доход физического лица.

В то же время клиент может выбирать — выводить кешбэк на карту, уплатив налог, и дальше использовать эти деньги по своему усмотрению, или оставить для расчетов в конкретном маркетплейсе (такая опция есть, например, с картой Kasta). Но следует учитывать, что в некоторых случаях накопленный кешбэк имеет «срок годности» и через определенное время может просто сгореть.

Поэтому, если использовать разные карты для расчета за разные товары, можно действительно хорошо сэкономить. При этом не стоит забывать, что те же кобрендовые карты — это все же банковские карты, хотя их можно открыть за несколько минут в приложении маркетплейса или сети. Поэтому следует подробно ознакомиться с тарифами на их обслуживание и не следует пропускать сроки расчета за товары, которые купили в рассрочку или за кредитные деньги.