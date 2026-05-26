В Украине готовят создание Министерства человеческого капитала

В Верховной Раде Украины активно разрабатывается концепция нового центрального органа исполнительной власти — Министерства человеческого капитала. Новое ведомство будет заниматься не только проблемами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но и комплексной защитой и возвращением всех категорий украинцев, пострадавших от полномасштабной войны. Об этом в эфире программы Ранок.LIVE заявил народный депутат Максим Ткаченко.
По его словам, рабочая группа уже завершает подготовку детальной презентации проекта, а его рабочее название — Министерство человеческого капитала.
Согласно плану, новая правительственная структура должна системно охватить четыре ключевые группы граждан:
- внутренне перемещенных лиц внутри страны;
- жителей прифронтовых территорий;
- Украинских беженцев, которые сейчас находятся за границей;
- ВПЛ, которые выехали за пределы Украины.
Ткаченко особо отметил критическую важность жилищного вопроса. По его оценкам, миллионы украинцев, чьи дома остались на временно оккупированных территориях, смогут вернуться к нормальной жизни только при двух условиях:
- после полной деоккупации их родных городов,
- при предоставлении государственной компенсации для покупки жилья в других регионах Украины.
Источник: Минфин
