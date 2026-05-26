В Украине готовят создание Министерства человеческого капитала

В Верховной Раде Украины активно разрабатывается концепция нового центрального органа исполнительной власти — Министерства человеческого капитала. Новое ведомство будет заниматься не только проблемами внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), но и комплексной защитой и возвращением всех категорий украинцев, пострадавших от полномасштабной войны. Об этом в эфире программы Ранок .LIVE заявил народный депутат Максим Ткаченко.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

По его словам, рабочая группа уже завершает подготовку детальной презентации проекта, а его рабочее название — Министерство человеческого капитала.

Согласно плану, новая правительственная структура должна системно охватить четыре ключевые группы граждан:

внутренне перемещенных лиц внутри страны;

жителей прифронтовых территорий;

Украинских беженцев, которые сейчас находятся за границей;

ВПЛ, которые выехали за пределы Украины.

Ткаченко особо отметил критическую важность жилищного вопроса. По его оценкам, миллионы украинцев, чьи дома остались на временно оккупированных территориях, смогут вернуться к нормальной жизни только при двух условиях: