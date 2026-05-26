Microsoft, Nvidia и Uber ограничивают использование ИИ: расходы уже превышают зарплаты работников

Крупные технологические компании начинают сталкиваться с неожиданной проблемой бума ИИ-инструментов для программирования — затраты на токены и вычисления растут настолько быстро, что даже гиганты пересматривают свою стратегию использования ИИ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По данным The Verge, Microsoft после нескольких месяцев активного использования почти полностью упраздняет лицензии Claude Code для своих инженеров и переводит их обратно на GitHub Copilot CLI. Причина — слишком высокие затраты на токены во время ежедневной работы разработчиков.

Проблему признают и у Nvidia. Вице-президент компании Брайан Катанзаро заявил в интервью Axios, что для его команды стоимость ИИ-вычислений уже превышает затраты на самих работников.

Еще более показательной стала ситуация в Uber. Как сообщает Forbes, компания потратила весь ИИ-бюджет на 2026 год только за первые четыре месяца. В то же время 84% из 5 тысяч инженеров активно пользовались Claude, а около 70% нового кода создавалось с помощью ИИ.

Самые активные разработчики тратили от $500 до $2 000 в месяц каждый только на ИИ-инструменты. А директор по технологиям Правин Неппалли Нага во время одной двухчасовой демо-сессии использовал токенов на $1 200.

На фоне этого все больше и больше компаний начинают искать баланс между производительностью ШИ-кодинга и его реальной экономической эффективностью.

Напомним

«Минфин» писал, что местные власти Калифорнии хотят обязать компании передавать долю акций тем, кого заменили на ИИ.