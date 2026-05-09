ЕЦБ против копирования долларовых стейблкоинов: что предлагает Лагард

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард выразила скептицизм в отношении необходимости стейблкоинов, привязанных к евро , заявив, что они могут помешать работе самого ЕЦБ и усугубить финансовые потрясения. Об этом глава европейского регулятора заявила, выступая на Экономическом форуме Банка Испании. Ее речь опубликована на сайте ЕЦБ.

По данным, озвученным Лагард, стейблкоины выросли с менее чем $10 млрд шесть лет назад до более чем $300 млрд в 2026 году. Они номинированы преимущественно в долларах США, а почти 90% рынка контролируют два эмитента — Tether и Circle, базирующиеся в Сальвадоре и Соединенных Штатах соответственно.

«Все более распространенный аргумент состоит в том, что для сохранения своих позиций Европа должна ответить на это, продвигая собственные стейблкоины, номинированные в евро. В противном случае ее ждет цифровая долларизация и утрата денежного суверенитета, — заявила Лагард. — Но в этой дискуссии до сих пор недостаточно четко ставится вопрос: для чего, собственно, нужны стейблкоины?»

Отвечая на этот вопрос, Лагард предложила разграничить две функции, которые стейблкоины выполняют одновременно, — денежную и технологическую.

По словам Лагард, денежная функция стейблкоинов связана со снятием двух давних барьеров: они позволяют переводить деньги через границу без банков-посредников и дают иностранцам удобный доступ к валюте — проще, чем через наличные или рынки капитала.

Технологическая функция, по мнению главы ЕЦБ, — это роль стейблкоинов как расчетного инструмента внутри новой блокчейн-инфраструктуры, где активы токенизируются и обмениваются мгновенно. Проблема, со слов Лагард, в том, что в публичной дискуссии эти две функции постоянно смешиваются: стейблкоины обсуждают как единый инструмент, хотя на деле они решают принципиально разные задачи.

По мнению главы ЕЦБ, как только удается разграничить эти две функции, аргументы в пользу продвижения номинированных в евро стейблкоинов оказываются «значительно слабее, чем кажется». «И в поле зрения выходит более фундаментальный вопрос: действительно ли нам нужны стейблкоины, чтобы получить те преимущества, которые им приписывают? Или мы путаем инструмент с результатом, тогда как на самом деле важна архитектура, в рамках которой могут безопасно возникать другие инструменты?», — заявила она.

Аргументы Лагард

В ходе выступления Лагард выдвинула два основных аргумента против евро-стейблкоинов:

Первый — угроза финансовой стабильности. Стейблкоины — это частные обязательства, устойчивость которых зависит от надежности и ликвидности их обеспечения, и в периоды рыночного стресса они могут стать источником паники, предупредила она. При падении доверия к эмитенту держатели начинают массово требовать погашения, что создает самоусиливающуюся волну изъятий. Лагард привела конкретный пример: когда в марте 2023 года рухнул Silicon Valley Bank, выяснилось, что там хранилось $3,3 млрд резервов стейблкоина USD Coin. Его курс ненадолго опустился до $0,877 — более чем на 12 центов ниже номинала. «Мы знаем об этих опасностях. И нам незачем ждать кризиса, чтобы его предотвратить», — заявила Лагард.

Второй — ослабление трансмиссии денежно-кредитной политики. Когда розничные депозиты перетекают в небанковские стейблкоины, банки лишаются фондирования, кредитуют меньше и менее эффективно, а решения ЕЦБ по ставкам хуже доходят до реального сектора. Исследования ЕЦБ, отметила Лагард, показали что в еврозоне, где банки остаются основным источником кредита, масштабное замещение депозитов стейблкоинами ослабит и кредитование предприятий, и трансмиссию денежно-кредитной политики. «Эти компромиссы перевешивают краткосрочные выгоды в части условий финансирования и международного охвата, которые могут обеспечить номинированные в евро стейблкоины, — сказала Лагард. — Если мы хотим укрепить международную привлекательность евро, стейблкоины — не самый эффективный способ это сделать».

В качестве альтернативы Лагард выделила токенизированные депозиты коммерческих банков — как более надежный инструмент, который при этом также может обращаться на блокчейне. Помимо этого, ЕЦБ с сентября запускает проект Pontes, который свяжет блокчейн-платформы с существующей расчетной системой TARGET, обеспечив проведение DLT-транзакций в деньгах центрального банка.

«Наша задача — не копировать инструменты, разработанные в других местах, а закладывать фундамент и создавать инфраструктуру, которые служат нашим собственным целям, — чтобы мы могли использовать преимущества инноваций, не импортируя вместе с ними их хрупкость», — заявила Кристин Лагард.

Другое мнение

Позиция Лагард расходится с позицией Европейской комиссии и ряда правительств, включая французское, которые рассматривают евро-стейблкоины как инструмент повышения международного статуса евро, отмечает Reuters.

Европейское законодательство обязывает эмитентов стейблкоинов держать не менее 30% резервных активов в банковских депозитах, тогда как остальная часть должна состоять из низкорисковых высоколиквидных финансовых инструментов — например, государственных облигаций.

Ряд крупных банков еврозоны, в том числе Societe Generale, работают над криптоактивами, привязанными к единой валюте, стремясь закрепиться на рынке, где доминирует доллар США. Некоторые участники рынка надеются, что это повысит привлекательность евро.