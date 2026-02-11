Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
11 февраля 2026, 9:04 Читати українською

Европарламент одобрил запуск цифрового евро в онлайн- и офлайн-форматах

Европейский парламент во вторник, 10 февраля, поддержал выпуск цифрового евро как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, что соответствует подходу Европейского центрального банка и повышает шансы на закрепление такой модели перед ключевыми обсуждениями в комитете по экономическим и валютным вопросам (ECON), пишет Bloomberg.

Европейский парламент во вторник, 10 февраля, поддержал выпуск цифрового евро как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, что соответствует подходу Европейского центрального банка и повышает шансы на закрепление такой модели перед ключевыми обсуждениями в комитете по экономическим и валютным вопросам (ECON), пишет Bloomberg.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗачем Европе цифровой евроВ заявлении парламента говорится, что цифровой евро «необходим для укрепления денежного суверенитета ЕС, снижения фрагментации в розничных платежах и поддержки целостности и устойчивости единого рынка».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Зачем Европе цифровой евро

В заявлении парламента говорится, что цифровой евро «необходим для укрепления денежного суверенитета ЕС, снижения фрагментации в розничных платежах и поддержки целостности и устойчивости единого рынка».

Там же отмечается, что дальнейшая цифровизация платежей, если ее оставить «исключительно частным и неевропейским участникам», может привести к новым формам исключения как для пользователей, так и для торговцев.

Как напоминает Bloomberg, докладчик по теме Фернандо Наваррете в октябре 2025 года предлагал создавать только офлайн-версию, а онлайн-режим допускать лишь если частный сектор не предложит собственное решение. В свою очередь, представители ЕЦБ во главе с членом Исполнительного совета Пьеро Чиполлоне возражают, подчеркивая, что два режима дополняют друг друга и делают цифровую валюту ближе к наличным.

Если нацправительства и Европарламент договорятся в следующем году, ЕЦБ может начать пилот в 2027 году, а возможный запуск обсуждается на 2029 год, подчеркивает агентство.

Читайте также: Совет Евросоюза одобрил запуск цифрового евро

Критическая зависимость

В начале февраля европейские банки и платежные провайдеры публично призвали власти ЕС ускорить снижение зависимости от американских платежных систем — прежде всего Visa и Mastercard. С таким заявлением выступила глава European Payments Initiative (EPI) Мартина Веймерт, подчеркнув, что Европе необходимо «как можно скорее» развивать собственную платежную инфраструктуру. Ее позиция отражает растущую обеспокоенность европейских чиновников: в Брюсселе опасаются, что доминирование американских операторов теоретически может быть использовано Вашингтоном как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.

По данным ЕЦБ, на Visa и Mastercard приходилось около двух третей всех транзакций в еврозоне еще в 2022 году, при этом в 13 странах ЕС отсутствуют даже национальные альтернативы международным карточным схемам. На этом фоне банки пытаются продвигать собственные решения: консорциум EPI, объединяющий, в частности, BNP Paribas и Deutsche Bank, уже запустил платежный сервис Wero, который насчитывает десятки миллионов пользователей и должен масштабироваться в онлайн-сегменте к 2027 году.

Одновременно дискуссию подогревает проект цифрового евро, который ЕЦБ рассматривает как инфраструктурный ответ на зависимость от внешних провайдеров.

Однако банковский сектор относится к инициативе сдержанно: кредитные организации указывают, что государственная цифровая валюта может дублировать функции частных решений вроде Wero и подрывать стимулы к инновациям в платежном бизнесе.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

  • Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.
  • Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.
  • Стимулировать инновации в финансовом секторе.
  • Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 февраля 2026, 11:11
#
Ну что. …доляр наше фсе… «бобик здох» ?

Бегите меняйте свои разноцветные «пиджаки Франклина» на Карту Европы и Арочные ворота в стиле «барокко»…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
