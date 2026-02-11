Европарламент одобрил запуск цифрового евро в онлайн- и офлайн-форматах

Европейский парламент во вторник, 10 февраля, поддержал выпуск цифрового евро как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, что соответствует подходу Европейского центрального банка и повышает шансы на закрепление такой модели перед ключевыми обсуждениями в комитете по экономическим и валютным вопросам (ECON), пишет Bloomberg.

Зачем Европе цифровой евро

В заявлении парламента говорится, что цифровой евро «необходим для укрепления денежного суверенитета ЕС, снижения фрагментации в розничных платежах и поддержки целостности и устойчивости единого рынка».

Там же отмечается, что дальнейшая цифровизация платежей, если ее оставить «исключительно частным и неевропейским участникам», может привести к новым формам исключения как для пользователей, так и для торговцев.

Как напоминает Bloomberg, докладчик по теме Фернандо Наваррете в октябре 2025 года предлагал создавать только офлайн-версию, а онлайн-режим допускать лишь если частный сектор не предложит собственное решение. В свою очередь, представители ЕЦБ во главе с членом Исполнительного совета Пьеро Чиполлоне возражают, подчеркивая, что два режима дополняют друг друга и делают цифровую валюту ближе к наличным.

Если нацправительства и Европарламент договорятся в следующем году, ЕЦБ может начать пилот в 2027 году, а возможный запуск обсуждается на 2029 год, подчеркивает агентство.

Критическая зависимость

В начале февраля европейские банки и платежные провайдеры публично призвали власти ЕС ускорить снижение зависимости от американских платежных систем — прежде всего Visa и Mastercard. С таким заявлением выступила глава European Payments Initiative (EPI) Мартина Веймерт, подчеркнув, что Европе необходимо «как можно скорее» развивать собственную платежную инфраструктуру. Ее позиция отражает растущую обеспокоенность европейских чиновников: в Брюсселе опасаются, что доминирование американских операторов теоретически может быть использовано Вашингтоном как инструмент давления в случае ухудшения трансатлантических отношений.

По данным ЕЦБ, на Visa и Mastercard приходилось около двух третей всех транзакций в еврозоне еще в 2022 году, при этом в 13 странах ЕС отсутствуют даже национальные альтернативы международным карточным схемам. На этом фоне банки пытаются продвигать собственные решения: консорциум EPI, объединяющий, в частности, BNP Paribas и Deutsche Bank, уже запустил платежный сервис Wero, который насчитывает десятки миллионов пользователей и должен масштабироваться в онлайн-сегменте к 2027 году.

Одновременно дискуссию подогревает проект цифрового евро, который ЕЦБ рассматривает как инфраструктурный ответ на зависимость от внешних провайдеров.

Однако банковский сектор относится к инициативе сдержанно: кредитные организации указывают, что государственная цифровая валюта может дублировать функции частных решений вроде Wero и подрывать стимулы к инновациям в платежном бизнесе.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро. Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.

Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.

Стимулировать инновации в финансовом секторе.

Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.