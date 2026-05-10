В Италии зафиксировали первый случай зависимости от ИИ

У 20-летней итальянки зафиксировали зависимость от искусственного интеллекта, ей пришлось пройти лечение в больнице — это первый подобный случай, рассказывает издание Gazzettino. Девушка, как сообщается, была в постоянном контакте с ИИ и отдалилась «от всего и всех».

«Токсичная дружба»

ИИ-чат-бот подстраивался под эмоциональное состояние девушки и стал для нее «источником безопасности и понимания», полностью заменив общение с людьми, рассказывается в публикации. Затем «токсичная дружба», как ее описали специалисты, переросла в реальную зависимость.

Как сообщает итальянская пресса, это уникальный случай, потому что ранее поведенческая зависимость (та, что не вызвана веществами) регистрировалась только от азартных игр, компульсивных покупок, компьютерных игр, социальных сетей или даже работы.

Но зависимость от искусственного интеллекта медики зафиксировали впервые.

Лаура Суарди, главврач больницы, в которую попала девушка, отметила, что для них этот случай не стал сюрпризом, так как они ожидали подобного.

По ее словам, ИИ-чат-боты при общении подстраиваются под человека и «говорят» то, что он хочет услышать, тем самым формируя эмоциональную привязанность.