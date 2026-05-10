Instagram убирает шифрование Direct в сообщениях. Что это значит

С мая 2026 года Instagram прекращает поддержку сквозного шифрования в частных сообщениях. Об этом пишет BBC.

Что это значит

Отключив E2EE, Instagram теперь сможет получать доступ ко всему содержимому сообщений, включая изображения, видео и голосовые заметки.

В 2019 году Meta пообещала ввести эту технологию для обмена сообщениями в Facebook и Instagram, заявив, что «будущее личное».

Компания завершила развертывание Facebook Messenger в 2023 году, а позже сделала эту функцию необязательной в Instagram с планами сделать ее стандартной.

Но через семь лет Meta решила не продолжать более широкое развертывание в Instagram, который теперь будет предлагать только стандартное шифрование.

Стандартное шифрование

Стандартное шифрование означает, что поставщик услуг Интернета может получить доступ к частным материалам, если это необходимо. Это обычная система в большинстве основных онлайн-сервисов, таких как Gmail.