ChatGPT Plus без подписки: OpenAI запустит бесплатный доступ для одной страны

Мальта станет первой страной в мире, где граждане смогут бесплатно получить годовую подписку на ChatGPT Plus. Для этого необходимо пройти специальный онлайн-курс по основам искусственного интеллекта. Об этом сообщает OpenAI .

Что известно

Бесплатный доступ к платной версии ChatGPT получат граждане Мальты, которые завершат учебную программу, созданную Мальтийским университетом. Курс будет охватывать базовые темы об искусственном интеллекте и правилах безопасного и ответственного использования таких технологий.

Программа будет доступна также для граждан Мальты, проживающих за рубежом. Старт инициативы запланирован на май 2026 года.

Правительство Мальты назвало этот проект частью подготовки страны к цифровой эпохе. Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Сильвио Шембри заявил, что власти не хотят, чтобы граждане «отставали в цифровую эпоху».

По его словам, Мальта стала первым государством, которое начало партнерство такого масштаба с OpenAI. Он также подчеркнул, что страна ставит своих граждан «на передний план глобальных изменений».

Условия финансового соглашения между правительством Мальты и OpenAI не раскрываются. В компании пояснили, что целью программы является не только предоставление доступа к ChatGPT Plus, но и обучение людей более эффективному и безопасному использованию искусственного интеллекта.