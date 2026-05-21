Налоговое давление и инфраструктурные проблемы стали главными вызовами для украинского бизнеса в первом квартале 2026 года, опередив даже прямые риски безопасности. Об этом свидетельствуют результаты свежего «Дайджеста бизнес реформ», опубликованного Минэкономики.
В Минэкономики назвали главную проблему бизнеса: и это не война
Согласно опросу предпринимателей, наибольшим бременем для операционной деятельности остается фискальный фактор. Полная структура антирейтинга проблем (в количественном измерении упоминаний) зафиксирована на следующих уровнях:
- Высокая налоговая нагрузка (общее бремя) — абсолютный лидер списка (1 323 упоминания);
- Инфраструктурные сбои (электроэнергия, интернет
и т. п.) занимают второе место (1 057);
- Влияние войны и риски безопасности (777);
- Низкая платежеспособность/уменьшение потребительского спроса — (732);
- Технические и юзабилити проблемы электронных сервисов (электронный кабинет, Действие, ЭЦП, КЭП) — (454);
- Чрезмерная бюрократия, дублирующая и сложная отчетность (370);
- Частые изменения законодательства и непредсказуемость правил (369);
- Нехватка работников из-за мобилизации и кадрового дефицита (317);
- Недостаточная коммуникация и сервисная поддержка от ДПС/Госорганов — (280).
Напомним
«Минфин» писал, что прирост гривневых кредитов бизнеса в апреле 2026 года стал самым большим за всю историю украинской банковской системы — плюс 21,848 млрд грн в месяц.
Источник: Минфин
Комментарии - 3
А тцкуни, котрі викрадають людей посеред білого дня в змові з поліцаями, котрі закривають очі на всі порушення тцкунів, від бійок тцкунів, котрі тцкуни починають перші, до порушення закону як поліцаями так і тцкунами, і навіть порушення ПДР тцкунами, котрі на надоначених машинах катають своїх кобил :)
90% з тих, хто так відповів, вважає все що більше 0 — високим навантаженням.
> Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце
«і це не війна»… хтось їм скаже?
бо анкетування було проведено серед немобілізованих бізнесменів,
а мобілізовані бізнесмени ніяких анкет вже не заповнюють.