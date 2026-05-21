21 мая 2026, 13:53 Читати українською

В Минэкономики назвали главную проблему бизнеса: и это не война

Налоговое давление и инфраструктурные проблемы стали главными вызовами для украинского бизнеса в первом квартале 2026 года, опередив даже прямые риски безопасности. Об этом свидетельствуют результаты свежего «Дайджеста бизнес реформ», опубликованного Минэкономики.

Согласно опросу предпринимателей, наибольшим бременем для операционной деятельности остается фискальный фактор. Полная структура антирейтинга проблем (в количественном измерении упоминаний) зафиксирована на следующих уровнях:

  • Высокая налоговая нагрузка (общее бремя) — абсолютный лидер списка (1 323 упоминания);
  • Инфраструктурные сбои (электроэнергия, интернет и т. п.) занимают второе место (1 057);
  • Влияние войны и риски безопасности (777);
  • Низкая платежеспособность/уменьшение потребительского спроса — (732);
  • Технические и юзабилити проблемы электронных сервисов (электронный кабинет, Действие, ЭЦП, КЭП) — (454);
  • Чрезмерная бюрократия, дублирующая и сложная отчетность (370);
  • Частые изменения законодательства и непредсказуемость правил (369);
  • Нехватка работников из-за мобилизации и кадрового дефицита (317);
  • Недостаточная коммуникация и сервисная поддержка от ДПС/Госорганов — (280).

Напомним

«Минфин» писал, что прирост гривневых кредитов бизнеса в апреле 2026 года стал самым большим за всю историю украинской банковской системы — плюс 21,848 млрд грн в месяц.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Перший Потужний
21 мая 2026, 14:18
@В Мінекономіки назвали головну проблему бізнесу: і це не війна

А тцкуни, котрі викрадають людей посеред білого дня в змові з поліцаями, котрі закривають очі на всі порушення тцкунів, від бійок тцкунів, котрі тцкуни починають перші, до порушення закону як поліцаями так і тцкунами, і навіть порушення ПДР тцкунами, котрі на надоначених машинах катають своїх кобил :)
JWT
21 мая 2026, 15:16
> Високе податкове навантаження

90% з тих, хто так відповів, вважає все що більше 0 — високим навантаженням.

> Інфраструктурні збої (електроенергія, інтернет тощо) — посідають друге місце

«і це не війна»… хтось їм скаже?
Qwerty1999
21 мая 2026, 15:20
Звісно, що головна проблема тилових бізнесменів та їх бізнесу — це не війна,
бо анкетування було проведено серед немобілізованих бізнесменів,
а мобілізовані бізнесмени ніяких анкет вже не заповнюють.
