В Минэкономики назвали главную проблему бизнеса: и это не война

Налоговое давление и инфраструктурные проблемы стали главными вызовами для украинского бизнеса в первом квартале 2026 года, опередив даже прямые риски безопасности. Об этом свидетельствуют результаты свежего «Дайджеста бизнес реформ», опубликованного Минэкономики.

Согласно опросу предпринимателей, наибольшим бременем для операционной деятельности остается фискальный фактор. Полная структура антирейтинга проблем (в количественном измерении упоминаний) зафиксирована на следующих уровнях:

Высокая налоговая нагрузка (общее бремя) — абсолютный лидер списка (1 323 упоминания);

Инфраструктурные сбои (электроэнергия, интернет и т. п. ) занимают второе место (1 057);

) занимают второе место (1 057); Влияние войны и риски безопасности (777);

Низкая платежеспособность/уменьшение потребительского спроса — (732);

Технические и юзабилити проблемы электронных сервисов (электронный кабинет, Действие, ЭЦП, КЭП) — (454);

Чрезмерная бюрократия, дублирующая и сложная отчетность (370);

Частые изменения законодательства и непредсказуемость правил (369);

Нехватка работников из-за мобилизации и кадрового дефицита (317);

Недостаточная коммуникация и сервисная поддержка от ДПС/Госорганов — (280).

Напомним

«Минфин» писал, что прирост гривневых кредитов бизнеса в апреле 2026 года стал самым большим за всю историю украинской банковской системы — плюс 21,848 млрд грн в месяц.