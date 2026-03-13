Multi от Минфин
13 марта 2026, 11:02

Окончательная победа: Нафтогаз отсудил у Газпрома $1,4 миллиарда

Федеральный Верховный суд Швейцарии поставил точку в многолетнем юридическом противостоянии, полностью отклонив жалобу «Газпрома». Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это решение подтверждает вердикт арбитража от июня 2025 года, который теперь окончательный и подлежит исполнению.

Детали судебного решения

Согласно решению суда, российская сторона обязана выплатить в пользу Нафтогаза:

  • Более $1,4 млрд основной задолженности за услуги по организации транспортировки газа.
  • Начислены проценты за все время просрочки платежей.
  • Судебные издержки, понесенные украинской компанией в процессе.

Принудительное взыскание и последующие шаги

Корецкий подчеркнул, что «Нафтогаз» работает над принудительным взысканием долга с россиян. Параллельно продолжается ряд других судебных процессов против страны-агрессора для компенсации ущерба.

Напомним

С мая 2022 года Газпром нарушил свои контрактные обязательства по принципу «take or pay», прекратив оплаты. В сентябре 2022 года «Нафтогаз» инициировал арбитраж, который «Газпром» пытался заблокировать через российские суды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Новости по теме
