13 мая 2026 г. Кабмин принял постановление № 602 «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда».
Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит
Какие размеры выплат
В этом году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в следующих размерах:
лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3100 грн;
лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью:
- I группы — 3100 грн;
- II группы — 2 900 грн;
- III группы — 2 700 грн;
участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 000 грн;
членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз, — 650 грн;
участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.
Комментарии - 4
vPrirech
20 травня 2026, 12:02
Прийми желчегонное, а то отравишься своим же!
Вы разберитесь кто эти люди, которые получат эти выплаты, как они стали теми людьми, которые должны получить эти выплаты, почему и благодоря кому они ими стали, за какой бюджет эти выплаты и какие паралельно идут экономические и самое главное судебные процессы
А потом обязательно обсудим все моменты с желчегонным и не только.