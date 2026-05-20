20 мая 2026, 10:56 Читати українською

Разовая выплата ко Дню Независимости-2026: кто и сколько получит

13 мая 2026 г. Кабмин принял постановление № 602 «Об установлении размеров разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда».

13 мая 2026 г.

Какие размеры выплат

В этом году выплаты ко Дню Независимости Украины установлены в следующих размерах:

  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, — 3100 грн;

  • лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью:

  1. I группы — 3100 грн;
  2. II группы — 2 900 грн;
  3. III группы — 2 700 грн;

  • участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей — 1 000 грн;

  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии с Законом Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью, которые не вступили в брак во второй раз, — 650 грн;

  • участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 4

EconomistPetya
EconomistPetya
20 мая 2026, 11:54
Спасибо Президенту Зеленскому за заботу о своем племени. За последний год мы получили уже несколько тысяч гривен просто так благодаря ему, что как-никак уже имеет положительное влияние на жизни миллионов людей.
vPrirech
vPrirech
20 мая 2026, 12:02
Согласен, бизнесом зеля будет послан далеко и на долго, рабочий класс уже давно за кордоном и хрен вернется, но тех кто здесь нужно подкармливать.
stariy07
stariy07
20 мая 2026, 12:17
vPrirech
20 травня 2026, 12:02

Прийми желчегонное, а то отравишься своим же!
vPrirech
vPrirech
20 мая 2026, 12:49
Какая глубока и в то де время оригинальная мысль, паражающая своей новизной.

Вы разберитесь кто эти люди, которые получат эти выплаты, как они стали теми людьми, которые должны получить эти выплаты, почему и благодоря кому они ими стали, за какой бюджет эти выплаты и какие паралельно идут экономические и самое главное судебные процессы

А потом обязательно обсудим все моменты с желчегонным и не только.
