Курс валют на среду: евро дешевеет в банках

В среду, 20 мая, на наличном рынке средний курс доллара потерял 1 копейку в покупке и прибавил 1 копейку в продаже. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и подорожал на 5 копеек в продаже.

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах потерял 10 копеек в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потеряло 15 копеек в покупке и 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,88−44,39 грн. Евро покупают за 51,00 грн, а продают за 51,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,90−43,98, евро — 51,35−51,59 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,15−44,18 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,20−51,22 грн/евро.

