20 мая 2026, 15:02 Читати українською

Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине имеет гражданство рф (инфографика)

По состоянию на середину мая 2026 г. в Украине официально работают 21 967 частных предпринимателей с иностранным гражданством. Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, обнародованные платформой «Опендатабот», абсолютным лидером по количеству бизнесов оказались граждане рф — они держат каждый пятый иностранный ФЛП в стране (более 4,5 тысяч человек).

В среднем, с начала полномасштабного вторжения в год открывается 1896 дел граждан других стран.

Регионы

На три ключевых региона приходится почти 55% всех зарегистрированных ФЛП:

  • Киев удерживает абсолютное лидерство — здесь работает каждый четвертый иностранец-предприниматель (5 216 ФЛП);
  • Харьковская область занимает второе место (3 506 ФЛП);
  • Одесская область замыкает тройку лидеров (3 295 ФЛП).

Что касается национального происхождения предпринимателей, то почти половина из них — выходцы из пяти стран. При этом наибольшую группу до сих пор составляют граждане российской федерации — на них приходится каждый пятый иностранный ФЛП (4593 человека, которые, вероятно, имеют виды на постоянное проживание и легальный статус). Далее по количеству следуют граждане Вьетнама (1994), Азербайджана (1635), Узбекистана (1469) и Молдовы (1118).

Отметим, что речь идет о гражданах россии, уже давно легально проживающих в Украине, поскольку регистрация новых ФЛП по российским паспортам после 2022 года в Украине заблокирована на уровне госорганов и банковского комплаенса.

Топ-5 самых популярных отраслей среди иностранцев

В выборе сфер деятельности иностранные предприниматели предпочитают торговый и логистический секторы:

  • Розничная торговля — абсолютный лидер, где задействована почти треть всех бизнесменов (6 346 ФЛП).
  • Складская деятельность и транспорт — (2 746 ФЛП).
  • Оптовая торговля — (1 732 ФЛП).
  • Ресторанный и гостиничный бизнес (HoReCa) — (1 703 ФЛП).
  • IT-сфера и телекоммуникации — (1 624 ФЛП).

Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
kadaad1988
20 мая 2026, 15:27
Вот вам и «санкции» против маскалей!"!!!
