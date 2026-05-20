Каждый пятый иностранный ФЛП в Украине имеет гражданство рф (инфографика)

По состоянию на середину мая 2026 г. в Украине официально работают 21 967 частных предпринимателей с иностранным гражданством. Как свидетельствуют данные Единого государственного реестра, обнародованные платформой «Опендатабот», абсолютным лидером по количеству бизнесов оказались граждане рф — они держат каждый пятый иностранный ФЛП в стране (более 4,5 тысяч человек).

В среднем, с начала полномасштабного вторжения в год открывается 1896 дел граждан других стран.

Регионы

На три ключевых региона приходится почти 55% всех зарегистрированных ФЛП:

Киев удерживает абсолютное лидерство — здесь работает каждый четвертый иностранец-предприниматель (5 216 ФЛП);

Харьковская область занимает второе место (3 506 ФЛП);

Одесская область замыкает тройку лидеров (3 295 ФЛП).

Что касается национального происхождения предпринимателей, то почти половина из них — выходцы из пяти стран. При этом наибольшую группу до сих пор составляют граждане российской федерации — на них приходится каждый пятый иностранный ФЛП (4593 человека, которые, вероятно, имеют виды на постоянное проживание и легальный статус). Далее по количеству следуют граждане Вьетнама (1994), Азербайджана (1635), Узбекистана (1469) и Молдовы (1118).

Отметим, что речь идет о гражданах россии, уже давно легально проживающих в Украине, поскольку регистрация новых ФЛП по российским паспортам после 2022 года в Украине заблокирована на уровне госорганов и банковского комплаенса.

Топ-5 самых популярных отраслей среди иностранцев

В выборе сфер деятельности иностранные предприниматели предпочитают торговый и логистический секторы: