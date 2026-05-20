20 мая 2026, 10:05 Читати українською

Каким будет курс доллара в начале лета — прогноз банкира

До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться контролируемым, без резких курсовых скачков. По базовому прогнозу курс доллара может колебаться в пределах 43,5−44,5 грн. Об этом рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

До конца месяца и в начале лета валютный рынок Украины, вероятнее всего, будет оставаться контролируемым, без резких курсовых скачков.

Что будет с курсом евро

Курс евро в зависимости от ситуации на мировых рынках, соотношения евро/доллар и динамики цен на энергоресурсы будет колебаться в диапазоне 50−52,5 грн.

По его словам, одним из ключевых сигналов для финансового рынка стало решение Национального банка оставить учетную ставку без изменений на уровне 15%.

«Учетная ставка — это важный маркер для всего финансового рынка, ведь она влияет и на стоимость денег в экономике, и на доходность гривневых депозитов для населения», — отметил Сергей Мамедов.

Он напомнил, что после решения НБУ, в зависимости от срока размещения средств, средняя доходность депозитов будет оставаться не ниже 14% годовых. В то же время, на рынке уже появились и специальные депозитные акции с повышенными ставками — на уровне 16,5−17,5% годовых.

По мнению банкира, при таких условиях гривневые депозиты по-прежнему останутся одним из лучших инструментов для защиты сбережений от инфляции.

«Для граждан логика достаточно проста: если ставка по депозиту остается достаточно высокой, она может перекрывать ожидаемый рост цен. А в отдельных случаях даже после уплаты налогов вкладчик может получить умеренный чистый доход», — пояснил Сергей Мамедов.

Что касается общей ситуации на валютном рынке, то, по его словам, введенный Национальным банком режим «управляемой гибкости» позволяет эффективно сглаживать чрезмерные колебания спроса и предложения на валюту.

«Курс гривны не жестко фиксирован, однако НБУ имеет достаточно инструментов, в частности валютные интервенции, чтобы не допустить хаотических или спекулятивных „игр“ на рынке», — отметил банкир.

В то же время эксперт отметил, что валютный рынок остается чувствительным к военным, экономическим и внешним факторам. Однако, по его оценке, ситуация остается контролируемой.

«Конечно, внешние риски никуда не исчезли. Украинский валютный рынок и дальше будет реагировать на военные события, состояние экономики, объемы международной поддержки и ценовые колебания, в том числе энергоносителей. Но при текущих условиях оснований ожидать курсовой „шокотерапии“ нет», — резюмировал Сергей Мамедов.

Роман Мирончук
Комментарии - 1

Aktair1
20 мая 2026, 10:39
Які ще депозити? Я думаю депозити з їхніми мізерними відсотками вже в минулому, наразі ОВДП виглядає привабливіше
