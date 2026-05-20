Украина и Германия подписали новое Соглашение об избежании двойного налогообложения

19 мая 2026 года министр финансов Украины Сергей Марченко и вице-канцлер, федеральный министр финансов Федеративной Республики Германия Ларс Клингбайль подписали Соглашение между Украиной и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от уплаты налогов и уклонения от налогообложения, говорится в сообщении Министерства финансов.

Что определяет документ

Документ определяет четкие правила распределения прав на налогообложение доходов между государствами, направлен на устранение двойного налогообложения, предотвращение уклонения от уплаты налогов и создание стабильных условий для ведения бизнеса.

«Подписание нового соглашения с Германией является важным шагом для углубления экономического сотрудничества между нашими государствами. Документ создает более прозрачные, справедливые и прогнозируемые налоговые условия для бизнеса и инвесторов, а также усиливает возможности двух стран в противодействии налоговым злоупотреблениям. В то же время обновленные подходы к налогообложению пассивных доходов соответствуют национальным экономическим интересам Украины и современным международным стандартам», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

После вступления в силу новое Соглашение заменит действующее украинско-немецкое Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное 3 июля 1995 года.

Основные изменения, предусмотренные новым Соглашением

Соглашение обновляет подходы к налогообложению в соответствии со стандартами ОЭСР и предусматривает изменения ставок налогообложения пассивных доходов в государстве — источнике дохода.

Налогообложение дивидендов:

сохранена ставка 5 % — для дивидендов, получаемых компанией договаривающегося государства, владеющей не менее 20 % капитала компании другого государства;

повышена ставка с 10 % до 15 % — в остальных случаях выплаты дивидендов.

Налогообложение процентов:

повышена ставка с 2 % до 5 % — для процентов, уплачиваемых за продажу в кредит и за займы, предоставляемые банками и финансовыми учреждениями.

Налогообложение роялти:

отменена нулевая ставка налогообложения для отдельных видов роялти;

установлена общая ставка налогообложения — 5 %.

Новый документ также содержит положения относительно: