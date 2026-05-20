Как налоговая может узнать ваши настоящие доходы

Банковская тайна до сих пор является барьером для налоговиков, ГНС не может войти в банковскую систему и посмотреть ваши поступления. Но есть пути, по которым информация все же может добраться до нее. Подробно о них рассказали эксперты юридической компании YANKIV. «Минфин» выбрал главное.

Существует четыре пути, по которым информация всё же может дойти до неё:

Через Нацбанк. НБУ собирает информацию из банков и может передавать её в ГНС. Минимальный оборот по картам, при котором уже поступали письма от налоговой, — около 540 тысяч гривен в год.

Через финансовый мониторинг. Если финучреждение замечает рискованные операции, оно блокирует клиента и передает данные дальше.

Через суд. Налоговая может обратиться в суд с требованием раскрыть банковскую тайну в отношении конкретного лица.

Во время проверки. На проверке ГНС имеет право требовать банковские выписки напрямую.

То есть банковская тайна еще работает, но она не делает ваши переводы невидимыми. Если обороты по картам значительны, в определенный момент об этом могут узнать — чаще всего именно через Нацбанк.

Недвижимость и аренда: здесь налоговая знает выборочно

О вашей недвижимости — квартирах, домах, коммерческих помещениях, земельных участках — ГНС знает в полном объеме. Эти данные нужны, чтобы начислять налог на недвижимость и минимальное налоговое обязательство на сельскохозяйственную землю.

А вот сдаете ли вы эту недвижимость в аренду — это другой вопрос. Здесь налоговая имеет информацию только в одном случае: когда арендатор является ФЛП или юридическим лицом. В такой ситуации арендатор становится налоговым агентом — уплачивает налог с суммы аренды и сам отчитывается перед ГНС. Для вас это не штраф и не проблема: наоборот, эти средства можно использовать в ваших интересах — взять в налоговой справку о доходах и применить ее в качестве подтверждения происхождения средств, когда это необходимо.

Если же вы сдаете квартиру другому физическому лицу — автоматической информации в ГНС не поступает. Массовых проверок нелегальной аренды сейчас нет: налоговая этим направлением активно не занимается. Впрочем, ситуация может измениться. Сейчас обсуждается включение риелторов в число субъектов финансового мониторинга. Если эта норма заработает, риелторы будут обязаны отчитываться об арендодателе и арендаторе по каждой сделке.

Публичные заявления — неожиданный источник риска

Предприниматели часто любят озвучивать в СМИ или соцсетях обороты в «50, 100, 150 миллионов». А когда налоговая смотрит на данные по налоговому номеру этого человека — там нет ни одного соответствующего декларированного дохода. Иногда есть только ФЛП в пределах лимита своей группы, и не более того.

Такие заявления анализируются. Встречаются случаи, когда налоговики направляли запросы именно после публичных выступлений — о происхождении средств и уплате налогов. Более того: когда предприниматель пытается обжаловать в суде начисленные штрафы, его же собственные слова из СМИ могут быть использованы против него и ухудшить шансы на обжалование.

Обнародовать большие обороты безопасно только тогда, когда они подтверждены официальной отчетностью компании. Например, финансовые показатели ООО можно проверить через OpenDataBot — и именно эти цифры смело можно использовать в коммуникации, не опасаясь штрафов.

CRS — механизм запущен, но взысканий пока мало

С июля 2023 года Украина присоединилась к соглашению CRS об автоматическом обмене налоговой информацией. Его участниками являются страны Европы и многие государства за пределами ЕС. Если вы как резидент Украины открываете счет в иностранном банке, информация об этом счете и его состоянии передается в украинскую налоговую.

Означает ли это, что CRS уже массово приводит к доначислениям? Пока нет — публично известных случаев практически нет, и даже если отдельные ситуации возникали, они не освещаются. Механизм запущен, но активного массового применения пока нет.

Отдельно стоит знать о норме, действующей в рамках военного положения. Если налоговая узнает об иностранных доходах или счетах на сумму до 250 тысяч долларов — это не является основанием для начисления налогов. Этот предохранитель реально защищает большинство лиц, находящихся в странах ЕС под временной защитой.

OnlyFans — первый массовый пример реальных претензий

Первый практический пример того, как международный обмен информацией воплощается в конкретные письма, — это ситуация с OnlyFans. Украина и Великобритания обменялись данными о доходах украинских граждан в Великобритании, и ключевой блок касался аккаунтов на этой платформе (она принадлежит компании Phoenix International Ltd). После этого ГНС начала массово рассылать письма владельцам аккаунтов с требованием задекларировать доходы и уплатить налоги.

Ключевая деталь — время. Между получением дохода и первым письмом есть реальная задержка в несколько лет:

По доходам 2022 года первые претензии начали приходить только в конце 2024-го.

По доходам 2023 года претензии начали поступать в конце 2025-го.

То, что сейчас тихо, не означает, что вопросов не возникнет вообще. Все работает ретроспективно — задним числом. Поэтому даже если вы получали доходы на иностранных платформах несколько лет назад, возможность получить письмо сейчас вполне реальна.

Чеки с именем получателя: дедлайн 1 мая 2026 года

Изменения в правилах фискальных чеков, принятые в марте 2025 года, — одна из самых коварных норм последнего времени, о которую уже успели споткнуться многие люди. Теперь финансовые организации, такие как NovaPay и ее аналоги, должны указывать в чеках имя получателя платежа.

Как это выглядит на практике. Вы как частное лицо отправляете товар «Новой почтой», покупатель оплачивает его в отделении — и чек с вашим именем в качестве получателя отправляется в налоговую. ГНС систематизирует данные по большому количеству таких чеков. Если поступлений много, ожидайте письмо с просьбой объяснить доходы и задекларировать их.

Дедлайн подачи декларации по таким доходам за 2025 год — до 1 мая 2026 года. Прогноз: начиная примерно с июня 2026-го стоит ожидать массовую волну писем от налоговой именно по этому сценарию.

Маркетплейсы — большое изменение с 1 января 2027

В Верховной Раде рассматривается законопроект, который обяжет маркетплейсы отчитываться о доходах продавцов. Иностранные платформы (Etsy, Amazon, фриланс-биржи и другие) будут передавать информацию о доходах украинцев в ГНС. Украинские маркетплейсы будут отчитываться о доходах на своих ресурсах по той же логике.

Читайте также: Видит ли украинская налоговая ваши счета за границей

Если закон будет принят в текущей редакции, он заработает с 1 января 2027 года и не будет иметь обратной силы — информация будет касаться только доходов, полученных с этой даты. Это значит, что для работающих через маркетплейсы в 2026 году еще есть время спокойно перейти на прозрачную модель и не оставлять незакрытых вопросов на будущее.