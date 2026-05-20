Банковская тайна до сих пор является барьером для налоговиков, ГНС не может войти в банковскую систему и посмотреть ваши поступления. Но есть пути, по которым информация все же может добраться до нее. Подробно о них рассказали эксперты юридической компании YANKIV. «Минфин» выбрал главное.
Как налоговая может узнать ваши настоящие доходы
Существует четыре пути, по которым информация всё же может дойти до неё:
- Через Нацбанк. НБУ собирает информацию из банков и может передавать её в ГНС. Минимальный оборот по картам, при котором уже поступали письма от налоговой, — около 540 тысяч гривен в год.
- Через финансовый мониторинг. Если финучреждение замечает рискованные операции, оно блокирует клиента и передает данные дальше.
- Через суд. Налоговая может обратиться в суд с требованием раскрыть банковскую тайну в отношении конкретного лица.
- Во время проверки. На проверке ГНС имеет право требовать банковские выписки напрямую.
То есть банковская тайна еще работает, но она не делает ваши переводы невидимыми. Если обороты по картам значительны, в определенный момент об этом могут узнать — чаще всего именно через Нацбанк.
Недвижимость и аренда: здесь налоговая знает выборочно
О вашей недвижимости — квартирах, домах, коммерческих помещениях, земельных участках — ГНС знает в полном объеме. Эти данные нужны, чтобы начислять налог на недвижимость и минимальное налоговое обязательство на сельскохозяйственную землю.
А вот сдаете ли вы эту недвижимость в аренду — это другой вопрос. Здесь налоговая имеет информацию только в одном случае: когда арендатор является ФЛП или юридическим лицом. В такой ситуации арендатор становится налоговым агентом — уплачивает налог с суммы аренды и сам отчитывается перед ГНС. Для вас это не штраф и не проблема: наоборот, эти средства можно использовать в ваших интересах — взять в налоговой справку о доходах и применить ее в качестве подтверждения происхождения средств, когда это необходимо.
Если же вы сдаете квартиру другому физическому лицу — автоматической информации в ГНС не поступает. Массовых проверок нелегальной аренды сейчас нет: налоговая этим направлением активно не занимается. Впрочем, ситуация может измениться. Сейчас обсуждается включение риелторов в число субъектов финансового мониторинга. Если эта норма заработает, риелторы будут обязаны отчитываться об арендодателе и арендаторе по каждой сделке.
Публичные заявления — неожиданный источник риска
Предприниматели часто любят озвучивать в СМИ или соцсетях обороты в «50, 100, 150 миллионов». А когда налоговая смотрит на данные по налоговому номеру этого человека — там нет ни одного соответствующего декларированного дохода. Иногда есть только ФЛП в пределах лимита своей группы, и не более того.
Такие заявления анализируются. Встречаются случаи, когда налоговики направляли запросы именно после публичных выступлений — о происхождении средств и уплате налогов. Более того: когда предприниматель пытается обжаловать в суде начисленные штрафы, его же собственные слова из СМИ могут быть использованы против него и ухудшить шансы на обжалование.
Обнародовать большие обороты безопасно только тогда, когда они подтверждены официальной отчетностью компании. Например, финансовые показатели ООО можно проверить через OpenDataBot — и именно эти цифры смело можно использовать в коммуникации, не опасаясь штрафов.
CRS — механизм запущен, но взысканий пока мало
С июля 2023 года Украина присоединилась к соглашению CRS об автоматическом обмене налоговой информацией. Его участниками являются страны Европы и многие государства за пределами ЕС. Если вы как резидент Украины открываете счет в иностранном банке, информация об этом счете и его состоянии передается в украинскую налоговую.
Означает ли это, что CRS уже массово приводит к доначислениям? Пока нет — публично известных случаев практически нет, и даже если отдельные ситуации возникали, они не освещаются. Механизм запущен, но активного массового применения пока нет.
Отдельно стоит знать о норме, действующей в рамках военного положения. Если налоговая узнает об иностранных доходах или счетах на сумму до 250 тысяч долларов — это не является основанием для начисления налогов. Этот предохранитель реально защищает большинство лиц, находящихся в странах ЕС под временной защитой.
OnlyFans — первый массовый пример реальных претензий
Первый практический пример того, как международный обмен информацией воплощается в конкретные письма, — это ситуация с OnlyFans. Украина и Великобритания обменялись данными о доходах украинских граждан в Великобритании, и ключевой блок касался аккаунтов на этой платформе (она принадлежит компании Phoenix International Ltd). После этого ГНС начала массово рассылать письма владельцам аккаунтов с требованием задекларировать доходы и уплатить налоги.
Ключевая деталь — время. Между получением дохода и первым письмом есть реальная задержка в несколько лет:
- По доходам 2022 года первые претензии начали приходить только в конце 2024-го.
- По доходам 2023 года претензии начали поступать в конце 2025-го.
То, что сейчас тихо, не означает, что вопросов не возникнет вообще. Все работает ретроспективно — задним числом. Поэтому даже если вы получали доходы на иностранных платформах несколько лет назад, возможность получить письмо сейчас вполне реальна.
Чеки с именем получателя: дедлайн 1 мая 2026 года
Изменения в правилах фискальных чеков, принятые в марте 2025 года, — одна из самых коварных норм последнего времени, о которую уже успели споткнуться многие люди. Теперь финансовые организации, такие как NovaPay и ее аналоги, должны указывать в чеках имя получателя платежа.
Как это выглядит на практике. Вы как частное лицо отправляете товар «Новой почтой», покупатель оплачивает его в отделении — и чек с вашим именем в качестве получателя отправляется в налоговую. ГНС систематизирует данные по большому количеству таких чеков. Если поступлений много, ожидайте письмо с просьбой объяснить доходы и задекларировать их.
Дедлайн подачи декларации по таким доходам за 2025 год — до 1 мая 2026 года. Прогноз: начиная примерно с июня 2026-го стоит ожидать массовую волну писем от налоговой именно по этому сценарию.
Маркетплейсы — большое изменение с 1 января 2027
В Верховной Раде рассматривается законопроект, который обяжет маркетплейсы отчитываться о доходах продавцов. Иностранные платформы (Etsy, Amazon, фриланс-биржи и другие) будут передавать информацию о доходах украинцев в ГНС. Украинские маркетплейсы будут отчитываться о доходах на своих ресурсах по той же логике.
Читайте также: Видит ли украинская налоговая ваши счета за границей
Если закон будет принят в текущей редакции, он заработает с 1 января 2027 года и не будет иметь обратной силы — информация будет касаться только доходов, полученных с этой даты. Это значит, что для работающих через маркетплейсы в 2026 году еще есть время спокойно перейти на прозрачную модель и не оставлять незакрытых вопросов на будущее.
Комментарии