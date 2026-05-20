БЭБ разоблачило крупную сеть секонд-хенда, которую «разбили» на 530 ФОПов

Как работала схема

Для минимизации налоговых обязательств деятельность сети магазинов оформляли более чем на 530 подконтрольных ФОПов, работавших на упрощенной системе налогообложения. Ориентировочные потери бюджета составляют более 38,6 млн грн.

Следствием установлено, что сеть секонд-хендов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением и контролем финансово-хозяйственной деятельности.

Однако официально продажи товаров осуществляли через десятки ФОПов, зарегистрированных в разных регионах Украины. После превышения допустимых лимитов доход предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как этого требует закон. Их продолжали использовать для дробления бизнеса и уменьшения налоговой нагрузки.

Аналитики установили, что в течение 2023−2025 годов к реализации схемы привлекли 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции более чем на 231 млн грн. По предварительным подсчетам, в результате таких действий бюджет мог недополучить более 38,6 млн. грн НДС.

Детективы БЭБ провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей — по местам осуществления хозяйственной деятельности, проживанию фигурантов и помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.

Среди изъятого — носители информации о деятельности более 530 ФОП за 2024−2026 годы, которая может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСС в Хмельницкой области ДСР Нацполиции Украины, процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.