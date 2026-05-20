20 мая 2026, 9:45 Читати українською

БЭБ разоблачило крупную сеть секонд-хенда, которую «разбили» на 530 ФОПов

Масштабную схему дробления бизнеса в сфере розничной торговли секонд-хендом разоблачили детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины.

Как работала схема

Для минимизации налоговых обязательств деятельность сети магазинов оформляли более чем на 530 подконтрольных ФОПов, работавших на упрощенной системе налогообложения. Ориентировочные потери бюджета составляют более 38,6 млн грн.

Следствием установлено, что сеть секонд-хендов фактически действовала как единая компания с централизованным управлением и контролем финансово-хозяйственной деятельности.

Однако официально продажи товаров осуществляли через десятки ФОПов, зарегистрированных в разных регионах Украины. После превышения допустимых лимитов доход предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как этого требует закон. Их продолжали использовать для дробления бизнеса и уменьшения налоговой нагрузки.

Аналитики установили, что в течение 2023−2025 годов к реализации схемы привлекли 23 ФЛП, через которых осуществили финансовые операции более чем на 231 млн грн. По предварительным подсчетам, в результате таких действий бюджет мог недополучить более 38,6 млн. грн НДС.

Детективы БЭБ провели 23 обыска на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей — по местам осуществления хозяйственной деятельности, проживанию фигурантов и помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.

Среди изъятого — носители информации о деятельности более 530 ФОП за 2024−2026 годы, которая может свидетельствовать о системном дроблении бизнеса и использовании подконтрольных предпринимателей для минимизации налогов.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УСС в Хмельницкой области ДСР Нацполиции Украины, процессуальное руководство — прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 6

Три літри
Три літри
20 мая 2026, 9:47
Платівочник, це там ти працюєш молодшим помічником вантажника?
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 мая 2026, 10:16
Після перевищення допустимих лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, як цього вимагає закон. Натомість їх продовжували використовувати для дроблення бізнесу та зменшення податкового навантаження.
Дурня написана. Сайт про економіку ніби то…
Hennady
Hennady
20 мая 2026, 10:33
Коли читаєш такі новини — думаєш, що ж сталось саме з цією мережею… чим саме вона не «вгодила»… адже така «мінімізація» податків застосовується практично будь де
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
20 мая 2026, 11:20
Хтось із кимось не поділився.
nsns3212
nsns3212
20 мая 2026, 11:45
БЕБ контора ходит только к тем, кто еще не заносил
Досудове розслідування закончиться как только занесут или перепишут бизнес
EconomistPetya
EconomistPetya
20 мая 2026, 11:56
Барыги и спекулянты продолжают наживаться на людях и фактически красть у ЗСУ. Надеюсь остальных умников накроют, и введут ПДВ для ФОПов как можно быстрее. Налоги должны быть одинаковы. Если один платит на заводе 45% налогов, а другой 6%, то возникает социальная несправедливость и напряжение в обществе, что явно недопустиво особенно во время войны, когда общество должно быть друг за друга.
