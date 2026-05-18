Как смартфоны привели к падению рождаемости во всем мире

Человечество перестает рожать детей, и если раньше это была проблема богатых стран, то сейчас уже массовое явление. О неочевидной причине этого процесса, описанной журналистами Financial Times, рассказывает бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

Более чем в половине стран мира рождаемость уже упала ниже уровня воспроизводства — это 2,1 ребенка на женщину. Причем в этих странах проживают две трети всего человечества. То есть большинство людей на планете уже живет там, где поколение не воспроизводит себя в полном объеме.

ООН еще пять лет назад оптимистично прогнозировала, что в Южной Корее в 2023 году родится 350 тысяч детей. Знаете, сколько родилось на самом деле? Около 230 тысяч. То есть международные эксперты ошиблись почти на треть. А показатель рождаемости на одну женщину там упал до рекордных 0,72 — самого низкого в мире среди крупных стран.

Но если с более богатой Кореей все более-менее понятно, то расскажу вам интересный факт. Раньше все думали, что демографический кризис — это проблема исключительно богатых и сытых наций. Мол, бедные страны всегда будут рожать. А вот и нет! Теперь развивающиеся страны стареют значительно быстрее, чем успевают разбогатеть. А если страна стареет — это мгновенные проблемы с содержанием пенсионеров и огромными расходами на медицину. Как говорят демографы: «Мы состаримся, не успев разбогатеть».

Посмотрите на Мексику. Всегда считалось, что там огромные многодетные семьи. Еще в 1976 году мексиканская женщина рожала в среднем 5,7 ребенка. Так вот, в 2023 году рождаемость в Мексике впервые в истории упала ниже, чем в США! Если в Штатах этот показатель держится на уровне 1,62 ребенка на женщину, то в Мексике он упал до 1,6 — по данным национального демографического опроса ENADID 2023. Бразилия — 1,6, в Иране, где еще в 1960-х традиционно рожали по 7 детей, сейчас показатель упал до 1,7, а в Тунисе рождаемость обвалилась до около 1,8.

Чтобы вы понимали масштаб катастрофы, давайте посчитаем. Берем показатель 1,6 — уровень Мексики или Бразилии — и смотрим, что происходит с условными 100 людьми (50 мужчин и 50 женщин) в течение четырех поколений по 20 лет. Первое поколение: 50 женщин рожают 80 детей. Второе: 40 женщин рожают 64. Третье — 51 ребенок. Четвертое — 41. То есть через 80 лет от первоначальных 100 человек останется лишь 41. Каждое поколение — это примерно x0,8 от предыдущего, и за четыре поколения популяция сокращается до менее чем половины. Причем это без учета миграции и смертности — только чистая математика рождаемости.

А теперь представьте, что будет, если тренд продолжится и показатель упадет еще ниже — как в той же Корее с ее 0,72! Если рождаемость 1,6 — это демографическая рецессия, то 0,72 — это уже демографический дефолт. Не «нас станет немного меньше», а «через несколько поколений в семейном чате останется один админ и спам от банка» (Подсказка — если начинаем с 0,72 — то через 4 поколения будет только 2 человека!).

В чем причина

Вы спросите: «Ну, наверное, жилье дорогое, кризис?». Да, дорогие квартиры — это барьер. Но такая ситуация во всем мире — и в стабильной Скандинавии, и на Ближнем Востоке, где никаких финансовых коллапсов не было. Более того, создание семьи стало «К-образным» — представьте букву К: люди с высшим образованием (верхняя ветвь) и дальше стабильно женятся и рожают. А те, кто без диплома (нижняя ветвь), перестали создавать семьи и рожать. То есть деньги — это часть пазла, но не вся картина.

И здесь оказывается, что одна из главных проблем, снижающих рождаемость, — это смартфоны!

Как только в любой стране начинается массовая эпоха смартфонов — линия рождаемости резко идет вниз. Причем это четко датировано: в США, Великобритании и Австралии — после 2007 года, когда появился первый iPhone. Во Франции и Польше — после 2009-го. В Мексике, Марокко и Индонезии — после 2012-го. В Гане, Нигерии и Сенегале — позже, вслед за распространением 4G. Тенденция одинакова в совершенно разных обществах — богатых и бедных, религиозных и светских.

И дело вовсе не в том, что люди вдруг передумали заводить детей. Все опросы показывают, что молодежь по-прежнему хочет двоих. Но есть суровая реальность.

Во-первых, люди не встречаются. В той же Корее время на живое общение у молодежи сократилось вдвое за 20 лет. А чтобы найти пару, нужно перебрать много вариантов в реальном мире. Не выходишь из дома — шансы нулевые.

Во-вторых, смартфон создал идеологическую пропасть между полами. Девушки насмотрелись идеальной жизни в TikTok и Instagram — и их ожидания от отношений выросли. Парни, особенно без высшего образования, остались со своими традиционными представлениями и просто не понимают, чего от них хотят. В итоге: она ждет кого-то получше, он не понимает правил новой игры — пары не формируются, семьи не создаются.

В-третьих, секс проигрывает экрану. Исследователи говорят, что когда-то даже массовое появление телевизоров в спальнях снижало частоту секса. А смартфон, который отнимает все время и является сугубо индивидуальной вещью, действует еще разрушительнее. Доказано: у тех, кто дольше всех сидит в соцсетях, больше всего сексуальных дисфункций и проблем с построением отношений.

Деньгами больше не поможешь

Самый интересный парадокс, который обнаружили демографы! Количество детей у матерей почти не изменилось. Те женщины, которые всё же решаются создать семью, рожают столько же детей, как и раньше — по 2−3. Катастрофически упала сама доля женщин, которые вообще становятся матерями. То есть проблема не в многодетности — проблема в массовом одиночестве.

И это подтверждает еще один факт: у тех пар, которые живут вместе — в официальном или гражданском браке — статистика рождаемости вполне нормальная, как и раньше. Главная беда в том, что огромное количество молодежи просто живет отдельно.

Поэтому правительства думают, что сейчас раздадут «беби-бонусы» — и все побегут рожать. Но как ты дашь бонус человеку, который даже партнера найти не может, потому что не отрывает глаз от экрана? Это как лечить плохое зрение морковкой вместо того, чтобы просто дать очки.

Ни одна страна в мире пока не смогла развернуть этот тренд вспять. Ни одна. И Украина тоже не сможет. Поэтому нам придется привлекать мигрантов и к этому нужно относиться серьезно. Если завозить их только на срочные трудовые контракты — «поработайте и поезжайте назад» — Украина сразу окажется неконкурентной. Они просто поедут в Австралию или Германию, где предлагают перспективу. Нам нужно реальное предложение: долгосрочный ВНЖ и четкий путь гражданства. Иначе это не сработает.