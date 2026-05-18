Китай и США договорились о взаимном снижении пошлин

Китай заявил, что договорился с США о снижении пошлин на некоторые товары с целью стимулирования двусторонней торговли. Об этом сообщает Bloomberg.

Что известно о понижении тарифов

В субботу Министерство торговли Китая опубликовало обновленную информацию о двусторонних торговых переговорах после двухдневного саммита в Пекине между президентом США Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

В сообщении говорится, что страны будут принимать ряд мер, таких как взаимное снижение пошлин на определенные товары, чтобы расширить двустороннюю торговлю, в частности, в сфере сельского хозяйства.

Министерство не предоставило более конкретных деталей, отметив, что обе стороны пока еще ведут переговоры по ним.

Ранее Трамп заявлял, что пошлины не обсуждались во время его встреч с Си.

«Мы не обсуждали пошлины. Они платят значительные пошлины, но мы не обсуждали это», — сказал Трамп журналистам в пятницу на борту президентского самолета.

Также в заявлении Китая подтверждены планы по закупке американских самолетов, однако не указано их количество или марку.

Кроме того, представители Китая заявили, что будут активно решать вопросы по лицензиям на импорт для своих мясоперерабатывающих заводов, а также вопросы, связанные с импортом птицы из отдельных штатов США.

Министерство торговли КНР подчеркнуло, что обе стороны договорились создать советы по инвестициям и торговле для обсуждения проблем.

Торговый представитель США Джеймисон Грир ранее заявлял, что стороны обсудили создание «Торгового совета», который обеспечит снижение пошлин по меньшей мере на 30 млрд долларов на товары, не критически важные.

США рассмотрят обеспокоенность Китая по поводу автоматического задержания молочных и морепродуктов из Китая, а также экспорта растений в горшках в США.

Сейчас американцы задерживают молочные продукты из Китая из-за наличия меламиновых веществ, а также ряд морепродуктов из-за использования несертифицированных лекарств.