Трамп торгует акциями Palantir и одновременно рекламирует компанию в Truth Social

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 мая 2026, 16:00 Читати українською

Трамп торгует акциями Palantir и одновременно рекламирует компанию в Truth Social

Дональд Трамп приобрел акции разработчика программного обеспечения с искусственным интеллектом Palantir за несколько недель до того, как публично похвалил компанию в своей социальной сети Truth Social. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Управлением по вопросам правительственной этики США, пишет CNBC.

Дональд Трамп приобрел акции разработчика программного обеспечения с искусственным интеллектом Palantir за несколько недель до того, как публично похвалил компанию в своей социальной сети Truth Social.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В первом квартале 2026 года Трамп приобрел акции Palantir на сумму от 247 тыс. до 630 тыс. долларов. Только в марте он совершил как минимум семь сделок с этими акциями на общую сумму до 530 тыс. долларов. В апреле, когда акции Palantir падали сильнее всего за более чем год, президент написал в Truth Social: «Palantir доказала, что обладает превосходными возможностями и оборудованием для ведения боевых действий. Просто спросите наших врагов».

Truth Social Трамп Palantir

Скриншот из социальной сети Truth Social

Продажа и покупка прочих акций

10 февраля Трамп продал акции Palantir на сумму до 5 млн долларов, а также осуществил несколько других продаж в течение двух недель. В то же время в феврале он купил акции Nvidia, ServiceNow, Workday, Oracle и Microsoft — каждую позицию на сумму от 1 до 5 млн долларов. Также зафиксирована покупка акций Amazon, Apple и Broadcom на сумму более 1 млн долларов каждая.

Динамика акций Palantir

После публикации Дональда Трампа в Truth Social стоимость акций выросла со 122 до 151 доллара, однако впоследствии котировки вернулись к общему нисходящему тренду. В целом с начала 2026 года акции PLTR подешевели: если в январе цена составляла $181, то по состоянию на 15 мая она снизилась до $134.

акції PLTR

Источник: Finviz

Позиция Белого дома

Представитель Trump Organization заявил, что инвестиционные счета президента «полностью находятся под управлением сторонних финансовых учреждений» и что Трамп не получает предварительного уведомления о торговых операциях и не участвует в принятии инвестиционных решений. Пресс-секретарь Белого дома Дэвид Ингл добавил, что активы президента находятся в трасте под управлением его детей и «никакого конфликта интересов нет».

Palantir и администрация Трампа

Palantir — одна из оборонных технологических компаний, активно стремящихся завоевать поддержку администрации президента. По данным СМИ, её инструменты используются для определения целей в Иране. Генеральный директор компании Алекс Карп поддерживает нынешнюю администрацию, а в прошлом году Palantir выступила спонсором военного парада Трампа, посвящённого 250-летию армии США.

Почему это важно

Эта ситуация поднимает вопрос о возможном конфликте интересов: президент публично рекламировал актив, которым уже владел. Независимо от объяснений Белого дома, подобные действия могут повлиять на рыночную цену ценных бумаг и поведение розничных инвесторов, которые ориентируются на публичные заявления главы государства.

Читайте также: Дональд Трамп инвестировал более 51 млн долларов в облигации

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
17 мая 2026, 19:47
#
Мог бы вкладывать в Украину, выгоднее было бы. Когда деньги на восстановление и репарации польются рекой, сделал бы много прибыли. Ну и орков бы наказал бы, но этот рыжий клоун до такого не додумается.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами