Трамп торгует акциями Palantir и одновременно рекламирует компанию в Truth Social

Дональд Трамп приобрел акции разработчика программного обеспечения с искусственным интеллектом Palantir за несколько недель до того, как публично похвалил компанию в своей социальной сети Truth Social. Об этом свидетельствуют документы, обнародованные Управлением по вопросам правительственной этики США, пишет CNBC.

В первом квартале 2026 года Трамп приобрел акции Palantir на сумму от 247 тыс. до 630 тыс. долларов. Только в марте он совершил как минимум семь сделок с этими акциями на общую сумму до 530 тыс. долларов. В апреле, когда акции Palantir падали сильнее всего за более чем год, президент написал в Truth Social: «Palantir доказала, что обладает превосходными возможностями и оборудованием для ведения боевых действий. Просто спросите наших врагов».

Скриншот из социальной сети Truth Social

Продажа и покупка прочих акций

10 февраля Трамп продал акции Palantir на сумму до 5 млн долларов, а также осуществил несколько других продаж в течение двух недель. В то же время в феврале он купил акции Nvidia, ServiceNow, Workday, Oracle и Microsoft — каждую позицию на сумму от 1 до 5 млн долларов. Также зафиксирована покупка акций Amazon, Apple и Broadcom на сумму более 1 млн долларов каждая.

Динамика акций Palantir

После публикации Дональда Трампа в Truth Social стоимость акций выросла со 122 до 151 доллара, однако впоследствии котировки вернулись к общему нисходящему тренду. В целом с начала 2026 года акции PLTR подешевели: если в январе цена составляла $181, то по состоянию на 15 мая она снизилась до $134.

Источник: Finviz

Позиция Белого дома

Представитель Trump Organization заявил, что инвестиционные счета президента «полностью находятся под управлением сторонних финансовых учреждений» и что Трамп не получает предварительного уведомления о торговых операциях и не участвует в принятии инвестиционных решений. Пресс-секретарь Белого дома Дэвид Ингл добавил, что активы президента находятся в трасте под управлением его детей и «никакого конфликта интересов нет».

Palantir и администрация Трампа

Palantir — одна из оборонных технологических компаний, активно стремящихся завоевать поддержку администрации президента. По данным СМИ, её инструменты используются для определения целей в Иране. Генеральный директор компании Алекс Карп поддерживает нынешнюю администрацию, а в прошлом году Palantir выступила спонсором военного парада Трампа, посвящённого 250-летию армии США.

Почему это важно

Эта ситуация поднимает вопрос о возможном конфликте интересов: президент публично рекламировал актив, которым уже владел. Независимо от объяснений Белого дома, подобные действия могут повлиять на рыночную цену ценных бумаг и поведение розничных инвесторов, которые ориентируются на публичные заявления главы государства.

