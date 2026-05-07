Топливный кризис и отмена рейсов: как пассажирам получить до 600 евро компенсации в ЕС

На фоне резких колебаний цен на энергоносители Европейский Союз выступил с разъяснениями по поводу прав пассажиров. Согласно новым установкам Еврокомиссии, отмена рейсов из-за высокой стоимости горючего не является «чрезвычайными обстоятельствами», что дает пассажирам полное право на финансовое возмещение. Об этом сообщает VOX News.

Позиция Брюсселя

Еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас во время встречи с министрами транспорта 27 стран ЕС провел четкую границу:

Физическое отсутствие горючего: может считаться форс-мажором, освобождающим авиакомпанию от выплат.

Рост цены: если авиакомпания отменяет рейс, потому что он стал нерентабельным из-за дорогостоящего керосина, она обязана выплатить компенсацию.

Цицикостас заверил, что реального дефицита на рынке нет, а ЕС имеет чрезвычайные резервы горючего, чтобы обеспечить безопасность летнего туристического сезона.

Размеры выплат и права потребителей

Согласно Регламенту Е С 261/2004, сумма компенсации зависит от дальности полета:

250 евро — для рейсов до 1 500 км;

400 евро — для рейсов от 1 500 до 3 500 км;

600 евро — для рейсов свыше 3 500 км.

Пассажиры имеют право выбрать между полным возвратом средств в течение 7 дней или альтернативным рейсом. Компенсация выплачивается, если об отмене не предупредили минимум через две недели. Также авиакомпаниям запрещено вводить дополнительные «топливные сборы» в уже приобретенные билеты.

Реакция мира

Напряженность на Ближнем Востоке и его влияние на энергетический рынок также побуждали европейские правительства к действию. В Германии канцлер Фридрих Мерц созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности по обсуждению безопасности поставок нефти и авиационного топлива с целью защиты бизнеса и граждан.

Тем временем волна роста цен ощущается по всему миру. Японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) объявили о значительном увеличении топливных надбавок к международным билетам, начиная с мая. При этом доплата за рейс в Европу может составить около 300 евро.

Чтобы справиться с этой сложной ситуацией, ЕС объявил о создании топливной обсерватории, которая в режиме реального времени будет отслеживать поставки, уровень запасов и прозрачность рынка авиационного топлива.

Напомним

«Минфин» писал, что европейская авиационная отрасль оказалась на пороге кризиса. Нидерландский лоукостер Transavia объявил о первой отмене рейсов в мае и июне, присоединяясь к Ryanair и Volotea, которые также сокращают полеты из-за стремительного роста цен на авиатопливо и логистические проблемы.