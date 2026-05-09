Компании Кремниевой долины начали нанимать гуманитариев: за что им платят по $80 тысяч в месяц

Диплом по философии внезапно стал билетом в Big Tech: компании Кремниевой долины начали нанимать гуманитариев для обучения ИИ с зарплатами до 80 тысяч долларов в месяц. Об этом пишет Business Insider.

С чем связано

Все потому, что нейросети уже умеют писать код и решать технические задачи, но все еще плохо понимают человеческую этику, ценности и последствия своих решений.

В результате компании типа Google и Anthropic все чаще ищут людей с философским и гуманитарным бекграундом, чтобы те помогали обучать модели более «человеческому» мышлению.