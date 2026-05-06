Работа после 50: компании готовы нанимать возрастных кандидатов, но с рядом оговорок

Украинский рынок труда начинает активнее разворачиваться в сторону кандидатов «серебряного» возраста. Исследование, в рамках которого были опрошены представители более 120 компаний из 20 отраслей экономики, показало: бизнес прагматично оценивает специалистов 50+, ища баланс между их опытом и потенциальными ограничениями. Об этом сообщает Укринформ.

Сильные и слабые стороны глазами работодателей

Большинство нанимателей ассоциируют старших работников с надежностью и стабильностью, однако существуют определенные барьеры в восприятии.

Работодатели ценят дисциплинированность, лояльность, глубокое знание узкоспециализированных процессов и способность работать без постоянного наблюдения. Однако надежность часто интерпретируется как низкая гибкость, а большой опыт как нежелание отходить от устоявшихся практик.

При этом только 3% бизнеса высоко оценивают способность людей 50+ к быстрому обучению (для категории 35−40 лет этот показатель составляет 54%). Аналогично только 3% опрошенных считают, что возрастные работники могут поддерживать высокий темп работы.

Около 65% работодателей отметили недостаточный уровень цифровых компетенций в этой категории кандидатов.

Доступность вакансий и качество рабочих мест

Хотя 65% компаний заявляют о готовности рассматривать кандидатов 50+, реальная ситуация имеет признаки сегментации. Старших поисковиков чаще всего рассматривают на технические или рабочие должности с более низкой квалификацией.

Часто речь идет о местах с более тяжелыми условиями труда или с более низкой зарплатой, на которые не соглашается молодежь.

Государственная поддержка: проект «Опыт имеет значение»

Правительство определило вовлечение старшего поколения в активную работу как системную задачу. Минэкономики анонсировало запуск проекта «Опыт имеет значение», цель которого — помочь людям 50+ улучшить свои soft skills и стать более конкурентными.

Планируется адаптация норм труда под нужды тех, кто совмещает работу с уходом за пожилыми членами семьи, что часто актуально для женщин в возрасте 50−55 лет.