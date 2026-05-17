українська
17 мая 2026, 12:45 Читати українською

Вторичный рынок жилья: предложение растет, а спрос падает

Вторичный рынок жилья в Украине демонстрирует рост количества предложений на фоне резкого снижения интереса со стороны покупателей. Стоимость квартир меняется неравномерно: в столичном регионе недвижимость дорожает, тогда как в ряде областей цены снижаются. Об этом сообщает DIM.RIA.

Увеличение количества объявлений

Рынок пополняется новыми объектами почти во всех регионах. Владельцы все активнее продают недвижимость в связи с переездом, изменением жизненных обстоятельств или потребностью в деньгах. Больше всего квартир выставлено на продажу в Киеве, где предложение выросло примерно на 12%. Также заметный рост количества объявлений фиксируется в следующих областях:

  • в Харькове — плюс 10%;
  • в Одессе — плюс 8%;
  • в Хмельницком — плюс 8%;
  • в Сумах — плюс 8%.

Снижение интереса со стороны покупателей

Покупатели менее активно ищут жилье почти по всей стране. Наибольшее падение спроса зафиксировано в следующих областях:

  • в Полтавской — около 45%;
  • в Херсонской — около 36%;
  • в Сумской — около 19%.

Единственными регионами, где интерес вырос, стали Винницкая (на 12%) и Днепропетровская (на 2%) области.

Динамика цен в регионах

Стоимость вторичного жилья варьируется в зависимости от области. Сильнее всего цены выросли в Киевской (около 10% за месяц) и Черниговской (примерно 6%) областях. В этих регионах стабильный спрос поддерживает стоимость квартир, несмотря на общее замедление рынка. Зато в Сумской, Кировоградской и Херсонской областях цены упали на 6%. В этих регионах предложение превышает спрос, поэтому продавцы вынуждены снижать стоимость для более быстрой продажи.

Стоимость жилья в столице

Киев по-прежнему остается городом с самыми высокими ценами на квартиры. Средняя стоимость жилья в апреле 2026 года составляла:

  • однокомнатная квартира — 89 000 долларов;
  • двухкомнатная — 123 000 долларов;
  • трехкомнатная — 155 000 долларов.

Самым дорогим районом является Печерск, где за однокомнатную квартиру просят около 179 000 долларов. Самое дешевое жилье продается в Деснянском районе, где аналогичные квартиры стоят около 50 000 долларов.

Регионы с самыми низкими ценами

Наименьшую цену за недвижимость просят в Запорожской и Сумской областях. Самые низкие показатели:

  • Запорожская область — 16 000 долларов за однокомнатную квартиру;
  • Запорожская область — 23 000 долларов за двухкомнатную квартиру;
  • Сумская область — 32 000 долларов за трехкомнатную квартиру.

Аналитики платформы отмечают, что из-за осторожности покупателей рынок переходит в состояние конкуренции между продавцами. В ближайшее время ожидается относительная стабильность без резких скачков цен.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
