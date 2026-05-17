В ПФУ пояснили, в каких случаях больничные выплачиваются в размере 100% заработной платы

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

17 мая 2026, 11:15 Читати українською

В ПФУ пояснили, в каких случаях больничные выплачиваются в размере 100% заработной платы

Размер выплат по болезни зависит от страхового стажа работника, однако некоторые категории граждан получают полную компенсацию независимо от отработанных лет. В целом стопроцентная оплата предусмотрена для людей со стажем более восьми лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Размер выплат по болезни зависит от страхового стажа работника, однако некоторые категории граждан получают полную компенсацию независимо от отработанных лет.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому выплачивают полную сумму независимо от стажа

Закон предусматривает сохранение всего среднего дохода для определенных категорий. К ним относятся ветераны войны, пострадавшие участники Революции достоинства и члены семей погибших защитников Украины. Также эта норма применяется к людям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы (категории 1−3), и к родителям или опекунам, ухаживающим за больным ребенком до 14 лет, который также имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Во всех этих случаях наличие восьми лет стажа не требуется.

Выплаты в компаниях Дия Сити

Для сотрудников и гиг-специалистов, работающих в компаниях-резидентах специального правового режима «Дия Сити», действуют особые правила. Они получают компенсацию за время болезни в размере той заработной платы, с которой фактически были уплачены страховые взносы. Продолжительность стажа на размер выплаты в данном случае не влияет.

Производственные травмы и декретный отпуск

Полную оплату больничного без привязки к стажу также гарантируют в ситуациях, связанных с работой и материнством. Это касается больничных в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием, а также выплат в связи с беременностью и родами.

Кто оплачивает больничные дни

Обычно первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а с шестого дня средства перечисляет Пенсионный фонд Украины. Однако существуют исключения: если работник берет больничный для ухода за больным ребенком до 14 лет, государство покрывает расходы сразу с первого дня болезни. Сама сумма компенсации рассчитывается на основе среднедневной зарплаты человека за последние 12 месяцев работы.

Читайте также: Правительство объединило выплаты семьям с детьми на едином счете «Дія.Картка»: подробности

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами