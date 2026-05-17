В ПФУ пояснили, в каких случаях больничные выплачиваются в размере 100% заработной платы

Размер выплат по болезни зависит от страхового стажа работника, однако некоторые категории граждан получают полную компенсацию независимо от отработанных лет. В целом стопроцентная оплата предусмотрена для людей со стажем более восьми лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Кому выплачивают полную сумму независимо от стажа

Закон предусматривает сохранение всего среднего дохода для определенных категорий. К ним относятся ветераны войны, пострадавшие участники Революции достоинства и члены семей погибших защитников Украины. Также эта норма применяется к людям, пострадавшим от Чернобыльской катастрофы (категории 1−3), и к родителям или опекунам, ухаживающим за больным ребенком до 14 лет, который также имеет статус пострадавшего от аварии на ЧАЭС. Во всех этих случаях наличие восьми лет стажа не требуется.

Выплаты в компаниях Дия Сити

Для сотрудников и гиг-специалистов, работающих в компаниях-резидентах специального правового режима «Дия Сити», действуют особые правила. Они получают компенсацию за время болезни в размере той заработной платы, с которой фактически были уплачены страховые взносы. Продолжительность стажа на размер выплаты в данном случае не влияет.

Производственные травмы и декретный отпуск

Полную оплату больничного без привязки к стажу также гарантируют в ситуациях, связанных с работой и материнством. Это касается больничных в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием, а также выплат в связи с беременностью и родами.

Кто оплачивает больничные дни

Обычно первые пять дней временной нетрудоспособности оплачивает работодатель, а с шестого дня средства перечисляет Пенсионный фонд Украины. Однако существуют исключения: если работник берет больничный для ухода за больным ребенком до 14 лет, государство покрывает расходы сразу с первого дня болезни. Сама сумма компенсации рассчитывается на основе среднедневной зарплаты человека за последние 12 месяцев работы.

