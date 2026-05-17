Почему тарифы на воду в каждом городе разные: объяснение коммунальщиков

«Тернопольводоканал» объясняет, почему цены на водоснабжение и водоотведение различаются в зависимости от региона. Об этом предприятие сообщает на своей странице в Facebook.

Особенности Тернополя

«Водоканал» называет четыре основные причины разницы в тарифах. Во-первых, «Тернопольводоканал» добывает подземную воду из скважин глубиной 30−50 метров — это требует большего расхода электроэнергии, чем у предприятий, которые берут воду из рек или озёр. Во-вторых, сложный рельеф Тернополя: перепад высот в городе достигает около 70 метров — от 300 до 370 метров над уровнем моря, поэтому вода не может течь самотеком, а насосы работают постоянно.

Масштаб и модернизация

Тариф также зависит от объемов потребления. В небольших городах постоянные расходы — зарплата персонала, транспорт, налоги — распределяются на меньший объем потребленной воды, поэтому тариф за единицу получается выше. Четвертая причина — инвестиции: «Тернопольводоканал» закладывает в тариф средства на обновление сети и оборудования, большая часть которого служит уже 40−50 лет. Предприятия, которые не инвестируют в модернизацию, имеют более низкий тариф, но и более высокий риск аварий.

