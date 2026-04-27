Дональд Трамп вложил более $51 млн в облигации

В марте президент США Дональд Трамп приобрел долговые ценные бумаги на общую сумму не менее 51 миллиона долларов , диверсифицировав свой портфель за счет государственных активов и корпоративного сектора. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Объем инвестиций и отчетность

В прошлом месяце было совершено 175 финансовых операций. Согласно декларациям, обнародованным Управлением правительственной этики США (Office of Government Ethics), точная стоимость каждой сделки не раскрывается — доступны только ценовые диапазоны. Максимальная совокупная стоимость приобретенных активов во всех категориях составляет около 161 миллиона долларов.

Внимание на муниципальные и государственные ценные бумаги

Основную часть новых активов составили муниципальные облигации. В этот перечень вошли долговые бумаги, выпущенные штатами, округами, школьными округами, а также структурами, связанными с государственными агентствами и государственно-частными партнерствами.

Из 26 крупнейших сделок, каждая из которых оценивается в диапазоне от 1 до 5 миллионов долларов, подавляющее большинство пришлось именно на муниципальные облигации и казначейские ценные бумаги США.

Корпоративный сектор и биржевые фонды

Помимо государственного долга, инвестиции охватили корпоративные предложения в сферах энергетики, технологий, здравоохранения и финансовых услуг. Среди крупнейших сделок отмечается покупка ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors.

В целом были приобретены облигации следующих эмитентов: Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Boeing, а также ведущих банков Уолл-стрит — Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Дополнительно средства были направлены в биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс высокодоходных облигаций (ценных бумаг с более высоким уровнем риска и более высокой потенциальной доходностью).

Исторический контекст и стратегия диверсификации

С момента возвращения в Белый дом в 2025 году американский лидер последовательно укрепляет свои позиции в долговых инструментах. Аналитики Oxford Economics рассматривают такой подход как осторожную диверсификацию капитала, позволяющую снизить общий риск портфеля за счет покупки высококачественных активов с фиксированной доходностью.

В то же время эта инвестиционная активность остается в поле зрения экспертов по вопросам этики. В отличие от традиционной практики, когда американские президенты передавали активы в так называемый «слепой траст» (blind trust), нынешний глава государства сохранил контроль над инвестициями, хотя официальные представители администрации отмечают, что ценными бумагами управляет независимая финансовая организация. Бывший главный юрист по вопросам этики администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер подчеркивает, что рыночная стоимость подобных активов имеет прямую корреляцию с денежно-кредитной политикой: в случае снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) цена облигаций автоматически вырастет.