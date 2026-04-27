Дональд Трамп вложил более $51 млн в облигации

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 апреля 2026, 10:55

Дональд Трамп вложил более $51 млн в облигации

В марте президент США Дональд Трамп приобрел долговые ценные бумаги на общую сумму не менее 51 миллиона долларов, диверсифицировав свой портфель за счет государственных активов и корпоративного сектора. Об этом сообщает Reuters.

В марте президент США Дональд Трамп приобрел долговые ценные бумаги на общую сумму не менее 51 миллиона долларов, диверсифицировав свой портфель за счет государственных активов и корпоративного сектора.

Объем инвестиций и отчетность

В прошлом месяце было совершено 175 финансовых операций. Согласно декларациям, обнародованным Управлением правительственной этики США (Office of Government Ethics), точная стоимость каждой сделки не раскрывается — доступны только ценовые диапазоны. Максимальная совокупная стоимость приобретенных активов во всех категориях составляет около 161 миллиона долларов.

Внимание на муниципальные и государственные ценные бумаги

Основную часть новых активов составили муниципальные облигации. В этот перечень вошли долговые бумаги, выпущенные штатами, округами, школьными округами, а также структурами, связанными с государственными агентствами и государственно-частными партнерствами.

Из 26 крупнейших сделок, каждая из которых оценивается в диапазоне от 1 до 5 миллионов долларов, подавляющее большинство пришлось именно на муниципальные облигации и казначейские ценные бумаги США.

Корпоративный сектор и биржевые фонды

Помимо государственного долга, инвестиции охватили корпоративные предложения в сферах энергетики, технологий, здравоохранения и финансовых услуг. Среди крупнейших сделок отмечается покупка ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors.

В целом были приобретены облигации следующих эмитентов: Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, Boeing, а также ведущих банков Уолл-стрит — Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase. Дополнительно средства были направлены в биржевой фонд (ETF), отслеживающий индекс высокодоходных облигаций (ценных бумаг с более высоким уровнем риска и более высокой потенциальной доходностью).

Исторический контекст и стратегия диверсификации

С момента возвращения в Белый дом в 2025 году американский лидер последовательно укрепляет свои позиции в долговых инструментах. Аналитики Oxford Economics рассматривают такой подход как осторожную диверсификацию капитала, позволяющую снизить общий риск портфеля за счет покупки высококачественных активов с фиксированной доходностью.

В то же время эта инвестиционная активность остается в поле зрения экспертов по вопросам этики. В отличие от традиционной практики, когда американские президенты передавали активы в так называемый «слепой траст» (blind trust), нынешний глава государства сохранил контроль над инвестициями, хотя официальные представители администрации отмечают, что ценными бумагами управляет независимая финансовая организация. Бывший главный юрист по вопросам этики администрации Джорджа Буша-младшего Ричард Пейнтер подчеркивает, что рыночная стоимость подобных активов имеет прямую корреляцию с денежно-кредитной политикой: в случае снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) цена облигаций автоматически вырастет.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают akaMIK, Finjozik и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами