Небо, деньги и два «идиота»: Как Ryanair превращает скандалы в миллиарды

Когда в одном заголовке встречаются имена Майкла О'Лири и Илона Маска, мир ожидает либо технологической революции, либо грандиозного скандала. Январь 2026 года подарил нам последнее. Пока акции авиакомпании штурмовали новые годовые максимумы, ее эпатажный руководитель вступил в публичную словесную дуэль с самым богатым человеком планеты. Но за кулисами этого медийного спектакля скрывается не просто эпатаж, а холодная логика цифр, которые компания раскрыла в своем последнем квартальном отчете. И эти цифры объясняют, почему О'Лири может позволить себе игнорировать советы даже самого богатого человека в мире.

От провинциальной мечты до повелителя европейского неба

История Ryanair — это классический пример того, как кризис и смелость рождают гигантов. Компания была основана в 1984 году семьей Райан (Ryan) — Кристи, Тони и Лиамом Лонерганом. Начиналось все скромно: один 15-местный турбовинтовой самолет Embraer, курсировавший между ирландским Уотерфордом и лондонским Гатвиком. Цель тогда была проста — разбить монополию государственных перевозчиков British Airways и Aer Lingus, которые держали цены на заоблачном уровне.

Однако настоящая революция произошла не благодаря основателям, а благодаря человеку, который пришел спасать их от банкротства. В начале 90-х компания теряла деньги. Тони Райан нанял молодого финансиста Майкла О'Лири, который сначала советовал закрыть авиакомпанию. Но после визита в США и изучения модели Southwest Airlines, О'Лири увидел будущее в концепции «ultra-low-cost».

Став генеральным директором в 1994 году, О'Лири перевернул игру. Он отказался от бизнес-класса, бесплатных напитков и любых излишеств. Формула стала жесткой, но действенной: самолеты должны летать, а не стоять. Быстрый оборот судов, использование второстепенных аэропортов и унификация флота позволили снизить себестоимость перевозок.

Сегодня Ryanair — это монстр индустрии. За первый период с апреля по сентябрь 2025 года компания перевезла рекордные 115 миллионов пассажиров, что на 9% больше, чем годом ранее. Это не просто региональный перевозчик, а крупнейшая авиакомпания Европы, которая превратила путешествия самолетом из роскоши в повседневность.

Анатомия прибыли: «Золотой квартал» и скрытые доходы

Чтобы понять, почему Ryanair так уверенно чувствует себя в конфликтах, нужно взглянуть на их финансовую отчетность, особенно на результаты «золотого» квартала, закончившегося в сентябре 2025 года. Бизнес-модель основана на нескольких столпах, которые генерируют феноменальную маржинальность.

1. Феноменальная эффективность пикового сезона. Данные за последний отчетный квартал (июль-сентябрь 2025) впечатляют даже скептиков с Уолл-стрит. Выручка компании за эти три месяца составила €5,48 миллиарда, показав рост на 8,17%. Но настоящая магия кроется в графе «Чистый доход». За один квартал компания заработала чистыми €1,72 миллиарда — это скачок на 20,10% по сравнению с прошлым годом.

2. Контроль затрат и топливное хеджирование. Ryanair имеет самые низкие удельные затраты среди всех европейских авиалиний (около €33 на пассажира без учета топлива). Компания мастерски играет на рынке энергоносителей. На 2026 финансовый год финансовый департамент захеджировал (зафиксировал цену) 85% своих потребностей в топливе на уровне $79 за баррель. Это создает надежный щит от колебаний цен на нефть, позволяя планировать прибыль с точностью швейцарских часов. Показатель EBITDA (прибыль до налогов и амортизации) за последний квартал вырос на 16,73%, достигнув €2,29 миллиарда.

3. Дополнительные доходы. Это скрытое оружие О'Лири. Базовый билет может стоить копейки, но настоящие деньги делаются на дополнениях. Согласно последнему отчету, средний доход от дополнительных услуг (багаж, приоритетная посадка, выбор места) вырос до €24,80 на пассажира. Умножьте это на 115 миллионов клиентов за полгода, и вы поймете, что продажа «комфорта» приносит компании миллиарды евро, фактически страхуя ее от убытков на дешевых билетах.

Хроника конфликта с Илоном Маском

Именно эта жесткая финансовая дисциплина и стала причиной конфликта. Спор разгорелся вокруг спутникового интернета Starlink от SpaceX.

Илон Маск активно продвигал Starlink как решение для авиакомпаний, и многие перевозчики начали его внедрять. Однако Майкл О'Лири категорически отказался. В интервью он объяснил это языком цифр: установка антенн Starlink на фюзеляж создает аэродинамическое сопротивление, что увеличивает расход топлива на 2%. Учитывая, что годовые расходы Ryanair на топливо исчисляются миллиардами евро, эти «два процента» стоили бы акционерам десятки миллионов чистой прибыли. О'Лири аргументировал, что на коротких рейсах (средняя продолжительность — чуть более часа) пассажиры не готовы переплачивать за Wi-Fi, а предоставлять его себе в убыток компания не будет.

Что именно они написали в соцсети?

Майкл О'Лири: «Я бы не обращал никакого внимания на Илона Маска… То, что Илон Маск знает о полетах и аэродинамическом сопротивлении, равно нулю».

Илон Маск: «Генеральный директор Ryanair — полный идиот. Увольте его».

Вместо извинений Ryanair использовала скандал как бесплатную рекламу. Компания мгновенно запустила акцию «Great Idiots Seat Sale» («Распродажа мест для больших идиотов»), выставив билеты по цене от €16,99. На пресс-конференции в Дублине 21 января 2026 года О'Лири «поблагодарил» Маска за пиар, отметив, что продажи выросли. Он также напомнил, что Ryanair имеет €0,6 миллиарда чистой наличности на балансе, поэтому советы по управлению бизнесом ему не нужны.



Рыночное ралли: Акции Ryanair (RYAAY) в 2025−2026 годах

Несмотря на шумиху в СМИ, инвесторы голосуют кошельком. Анализ динамики акций Ryanair (тикер RYAAY на Nasdaq) за год показывает, что рынок в восторге от финансовых результатов компании.

Динамика роста: В течение 2025 года акции демонстрировали уверенный восходящий тренд, стартовав с годового минимума около $38,52 в первом квартале 2025 года. Мощные квартальные отчеты (особенно сентябрьский с рекордной прибылью) толкали цену вверх.

Пиковые значения: Исторический максимум был зафиксирован 5 января 2026 года на уровне $73,82 за акцию. Это прямая реакция на новости о рекордной заполняемости самолетов и росте маржи.

Реакция на скандал: В разгар конфликта с Маском акции подверглись незначительной волатильности, скорректировавшись до уровня $68,28. Это падение на 6−7% аналитики расценивают как техническую коррекцию и фиксацию прибыли после стремительного взлета, а не как панику.

Компания торгуется с мультипликатором P/E (цена к прибыли) на уровне, что свидетельствует о доверии инвесторов к дальнейшему росту, особенно на фоне объявления о промежуточных дивидендах в размере €0,223 на акцию.

Вердикт Уолл-стрит: Что думают аналитики

Финансовый мир воспринял конфликт с Маском со сдержанным оптимизмом. Аналитики ведущих инвестбанков отмечают, что «шум в X» не влияет на фундаментальные показатели перевозчика. Более того, отказ от Starlink был воспринят профессиональным сообществом положительно — как доказательство того, что менеджмент Ryanair не поддается хайпу и строго контролирует операционные расходы.

«Когда компания показывает маржу чистой прибыли в 31% и рост EBITDA на 16% в сложных экономических условиях, CEO может говорить что угодно. Майкл О'Лири — мастер превращать негатив в деньги. Пока другие CEO нанимают кризисных менеджеров, он печатает акционные баннеры», — отмечают обозреватели рынка.

Главными рисками для акций остаются задержки поставок новых Boeing 737 MAX, что может замедлить экспансию, но пока финансовый фундамент компании выглядит незыблемым.

В мире больших денег репутация «плохого парня» может быть самым ценным активом. Конфликт с Илоном Маском лишь подчеркнул главное преимущество компании — непоколебимую верность своей бизнес-модели. Пока Маск мечтает о Марсе и спутниковом интернете, О'Лири твердо стоит на земле, имея в активе €1,72 миллиарда чистой прибыли за квартал и поток лояльных пассажиров.

Для инвестора Ryanair остается «голубой фишкой» европейского авиарынка — компанией, которая умеет зарабатывать и в тишине, и в эпицентре скандала.