Прогноз курса доллар и евро: что увидим в обменниках на выходных

Эта неделя на мировом и на украинском валютном рынке прошла достаточно динамично. Слишком уж много было различных триггеров, которые сильно влияли на поведение и настроения всех участников финансовых и сырьевых рынков. Как на эту ситуацию реагирует гривна и какой курс увидим дальше, разбирался «Минфин».

Опять работала геополитика и война на Ближнем Востоке. Американский президент впервые за последние 9 лет посетил Китай. И хотя глобального прорыва в отношениях двух крупнейших экономик мира никто из инвесторов и аналитиков не ждал, но все втайне надеялись на чудо и резкое потепление отношений между Штатами и КНР.

В итоге, визит Дональда Трампа позволил хотя бы частично снять ряд болезненных вопросов в отношениях двух стран, что явно является только началом долгого и жесткого торга в очерчивании границ мирового экономического влияния каждой из сторон.

У Трампа 3 ноября выборы в Конгресс и Сенат и ему очень нужны «победы» как в экономике, так и в торговой и военной области. Ожидает от него этого и американский истеблишмент, а также ключевые экономические игроки Штатов. И не зря в Китай с Дональдом Трампом приехали практически все топ-менеджеры основных высокотехнологичных компаний. А вот с победами пока как раз у Дональда Трампа все непросто. И американские избиратели, на фоне взлета цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке — настроены весьма настороженно. Поэтому по факту, Китай в этот раз говорит с США почти на равных:

торговая война между странами не закончилась «победой» США за счет «весомых» аргументов Китая в части контроля за редкоземельными металлами; заставить Иран и рф перестать сближаться с КНР и начать дрейфовать в сторону дружбы с США — американцам пока не удалось. Вопрос с ядерной программой Ирана пока подвис «в воздухе», а война рф против Украины продолжается; Китай несмотря на все противодействие США продолжает постепенно совершенствовать свои высокотехнологические отрасли экономики и может в ближайшее десятилетие даже обогнать Штаты по многим направлениям — от внедрения ИИ и роботов во все сферы экономической жизни до квантовых компьютеров и космоса.

В итоге, стороны «прощупали» позиции и «красные линии» друг друга, но явно должны будут еще многократно встречаться, чтобы постепенно закрывать все накопившиеся проблемы. И наличие в американской делегации представителей крупнейших мировых компаний — от глав Tesla, Apple Nvidia до топ-менеджеров Boeing, Meta, Citi, Goldman Sachs,Mastercard и Visa как раз и говорит о том, что разговор был предметным и серьезным. И в целом — геополитический, экономический и военный торг двух крупнейших мировых экономик явно продолжится.

Несмотря на то, что события в Ормузском проливе проходят в нескольких тысячах километров от Пекина — пара евро/доллар, также как и цены на нефть, реагировали на любые серьезные новости о встрече в Китае. Во-первых, Европа очень зависит от цен на энергоносители, «погоду» по которым сейчас делают новости с Ближнего Востока, а во-вторых Евросоюз сейчас периодически все больше интегрируется в совместные экономические программы с Китаем в противовес периодическим торговым «наездам» Дональда Трампа.

В итоге, волатильность пары евро/доллар на новостях с американо-китайской встречи на этой неделе выросла в пределах нисходящего коридора от 1,179 до 1,162 доллара за евро с общим трендом на некоторое ослабление евровалюты относительно доллара, что соответственно отражалось и на поведении курса евро в Украине.

А вот мировые цены на нефть марки BRENT на новостях с Ближнего Востока и со встречи Дональда Трампа с Си Цзиньпином на этой неделе выросли к уровням около $108 за баррель, что говорит о том, что рынок пока «не верит» в быструю разблокировку Ормузского залива.

Рынок золота также внимательно «прислушивался» к заявлениям глав стран, которые являются одними из самых крупных игроков на рынке драгметаллов и стоимость унции «желтого металла» колебалась в эти дни в пределах от $4553 до $4760.

Такие уровни колебаний ключевых экономических мировых активов являются достаточно большими. Но в тоже время их точно можно считать не самым худшим из возможных вариантов развития событий, учитывая тот клубок мировых проблем, которые обсуждались главными мировыми финансовыми и экономическими игроками в Пекине.

Украина в этой ситуации продолжала пребывать в стадии войны с рф, подвергалась обстрелам россией гражданских объектов и инфраструктуры, а украинская экономика продолжала испытывать растущее инфляционное давление, что влияло на поведение всех участников нашего валютного рынка. Нацбанку приходилось практически постоянно страховать гривну на межбанке через продажи недостающего доллара на торгах и он с этим неплохо справился.

В итоге, на фоне всех серьезных мировых и украинских событий за период с 11 по 15 мая безналичный доллар на межбанке вырос при продаже на 25 копеек — с уровня 43,88 /43,91 гривен утром понедельника 11 мая до отметки в 44,12/44,16 гривен к закрытию пятничных торгов 15-го числа. А евро на торгах за этот же период подешевел на 34 копейки — со стартовых котировок понедельника 51,6467/ 51,6688 до 51,2895 / 51,3271 гривен к завершению торгов 15 мая.

При этом, украинский наличный валютный рынок ориентировался на относительно спокойный ритм работы и особо ситуацию в целом на валютном рынке не провоцировал. И вечером в пятницу 15 мая наличный доллар обменники финкомпаний продавали по 44,15−44,30 гривен, а евро по 51,50−51,80 гривен. Не было негативного влияния на рынок и со стороны объемов покупки/продажи валюты гражданами, что можно также считать позитивным фактором:

Поэтому несмотря на подвешенность экономической, военной и геополитической ситуации в мире — благодаря интервенциям Нацбанка и общему настрою отечественного валютного рынка — ситуация по-прежнему остается под полным контролем НБУ.

При таком раскладе в эти выходные 16−17 мая владельцы обменников проработают в формате «с оборота» с сохранением относительно небольшого уровня спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро. Спред по американской валюте в большинстве обменок будет в пределах 15−20 копеек, а по евро в пределах 20−30 копеек.

Прогноз курса наличного доллара и евро на 16−17 мая

Курс наличного доллара в эти выходные в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 43,70 до 43,90 гривен и продажа от 43,95 до 44,25 гривен.

А курс наличного евро в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 51,10 до 51,50 гривен и продажа от 51,60 до 51,90 гривен.