В мае мошенники украли у клиентов monobank вдвое меньше средств, чем в апреле. Об этом сообщил один из соучредителей Олег Гороховский.
В monobank заявили о резком сокращении потерь клиентов от мошенников
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По его словам, такую положительную динамику еще не фиксировали.
Одной из главных причин снижения потерь стало то, что клиенты стали лучше распознавать мошеннические схемы и запомнили ключевое правило безопасности: mono не звонит.
Именно телефонные звонки от якобы работников банка долгое время оставались одним из самых распространенных способов обмана клиентов. Мошенники пытались получить доступ к карточкам, счетам или персональным данным, используя психологическое давление и срочность.
Теперь в mono призывают клиентов запомнить еще одно важное правило: банки никогда не просят клиентов устанавливать какие-либо приложения.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
1. Монобанк ніколи не телефонує клієнтам
2. Монобанк ніколи не просить встановлювати будь-які застосунки
…
9. Не відправляйте гроші «на перевірку» навіть якщо дзвонять з «НБУ»