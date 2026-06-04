В monobank заявили о резком сокращении потерь клиентов от мошенников

В мае мошенники украли у клиентов monobank вдвое меньше средств, чем в апреле. Об этом сообщил один из соучредителей Олег Гороховский .

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По его словам, такую положительную динамику еще не фиксировали.

Одной из главных причин снижения потерь стало то, что клиенты стали лучше распознавать мошеннические схемы и запомнили ключевое правило безопасности: mono не звонит.

Именно телефонные звонки от якобы работников банка долгое время оставались одним из самых распространенных способов обмана клиентов. Мошенники пытались получить доступ к карточкам, счетам или персональным данным, используя психологическое давление и срочность.

Теперь в mono призывают клиентов запомнить еще одно важное правило: банки никогда не просят клиентов устанавливать какие-либо приложения.