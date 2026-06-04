29 мая monobank на своем маркетплейсе начал одну из самых масштабных акций по технике Apple. Покупателям предложили возможность приобрести любые устройства бренда с оплатой до 20 платежей по частям — это на 10 платежей больше, чем обычно доступно в рамках стандартных предложений. За первые три дня объем реализации техники составил 1,42 млрд грн. Об этом сообщил один из соучредителей Олег Гороховский.
monobank за три дня реализовал техники Apple на 1,42 млрд
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Скидки на смартфоны
Помимо расширенных условий рассрочки, действовали и прямые скидки на популярные модели смартфонов. В частности, iPhone 15, 16 и 17 можно приобрести со скидками от 3 до 16% в зависимости от конфигурации и модели.
Акция имела ограниченный срок действия — воспользоваться выгодными условиями можно было до конца мая.
Сколько реализовано
По словам Гороховского, за первые три дня объем реализации техники достиг 1,42 млрд грн, а количество оформленных заказов превысило 47 тысяч.
Источник: Минфин
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