НБУ обновил требования к безопасности банковских помещений: что изменится

Правление Национального банка Украины утвердило постановление № 58, которое изменяет правила безопасности и технической защиты помещений финансовых учреждений. Документ внедряет современные стандарты защиты кассовых узлов, обновленные требования к системам видеофиксации, а также распространяет эти правила на банки финансовой инклюзии.

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Ключевые нововведения

Среди ключевых нововведений — переход Украины на европейские классы пулестойкости для защитного остекления и конструкций в соответствии со стандартами EN 1063 и EN 1522. В связи с этим банкам необходимо будет оперативно пересмотреть внутренние регламенты и модернизировать техническое оснащение рабочих мест кассиров.

Изменения коснутся и системы видеоконтроля за кассовыми операциями. Регулятор установил жесткие параметры для расположения техники: теперь у каждого окна кассира обязательно должна функционировать отдельная видеокамера. Она будет устанавливаться на высоте 1−1,5 метра, чтобы четко фиксировать зону передачи наличных средств со стороны клиента.

Новые правила и требования постановления вступят в силу 31 июля 2026 года.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальный банк утвердил изменения в порядок организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, а также контроля за реализацией санкций. Обновленные правила призваны повысить эффективность надзорных функций регулятора, имплементировать директивы ЕС и привести нормативную базу в соответствие с действующим законодательством Украины.