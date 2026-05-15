Нефть дорожает после заявления Трампа о совместной позиции с Си по ядерной программе Ирана

Цены на нефть выросли примерно на 2% после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он и лидер Китая Си Цзиньпин согласились с тем, что Иран не должен иметь ядерного оружия. Дополнительно рынок поддержали опасения по поводу атак и задержаний судов, несмотря на заявления Тегерана о прохождении около 30 кораблей через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика цен

По состоянию на 09:42 фьючерсы на Brent выросли на $1,77 (1,67%) до $107,49 за баррель, а за сессию цена достигала максимума $107,99. Фьючерсы на американскую нефть WTI поднялись $2,13 (2,11%) до $103,30 за баррель.

По итогам недели Brent подорожала почти на 6%, а WTI — более чем на 7% на фоне неопределенности хрупкого перемирия в конфликте с Ираном.

Переговоры в Китае

Трамп заявил, что его терпение по Ирану иссякает, и что во время переговоров с Си он договорился о необходимости не допустить появления ядерного оружия у Тегерана и возобновления работы Ормузского пролива.

Си Цзиньпин публично не комментировал переговоры по Ирану, однако Министерство иностранных дел Китая заявило: «Этот конфликт, которого не должно быть, не имеет оснований продолжаться».

«Поскольку саммит в Пекине не принес прорыва по Ирану, внимание рынка возвращается к тупику и блокаде пролива, а также риску новой военной эскалации», — отметила основательница аналитической компании Vanda Insights Вандана Хари.

На рынке также ожидали сигналов соглашений между США и Китаем. Трамп заявил, что Пекин заинтересован в закупке нефти из Соединенных Штатов.

Белый дом сообщил, что Трамп и Си согласовали необходимость обеспечить открытость морского пути судоходства.

В то же время иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что со среды вечером через Ормузский пролив прошли около 30 судов. Это значительно меньше довоенного уровня в примерно 140 судов в сутки.

Читайте также: Рынок еще не ощутил полного влияния: гендиректор Exxon Mobil ожидает роста цен на нефть из-за войны в Иране

Аналитик Haitong Futures Ян Ан отметил, что главным фактором для рынка нефти остается ограниченное предложение.

«Цены на нефть вчера несколько раз колебались, но закрылись у дневного максимума. Прохождение судов через пролив немного уменьшило беспокойство рынка, но недостаточно, чтобы изменить общий восходящий тренд, поддерживаемый дефицитом снабжения», — сказал он.