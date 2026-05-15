15 мая 2026, 12:56 Читати українською

Европейские зарплаты без иллюзий: какие страны лидируют, а кто находится внизу списка

В 2025 году средние зарплаты в Европе значительно различались в зависимости от страны, а после поправки на покупательную способность этот разрыв уменьшается, но не исчезает. По данным ОЭСР, годовая валовая средняя зарплата колеблется от 18 590 евро в Турции до 107 487 евро в Швейцарии. Об этом сообщает Euronews 15 мая.

Где самые высокие и самые низкие зарплаты

Швейцария стала единственной страной в Европе, где среднегодовая валовая зарплата превышает 100 тысяч евро. На втором месте — Исландия с показателем 85 950 евро, а Люксембург стал лидером среди стран ЕС с показателем 77 844 евро и занял третье место в общем зачете.

В первую пятерку также вошли Дания с показателем 71 961 евро и Нидерланды с показателем 69 028 евро. Норвегия оказалась сразу за ними с показателем 68 420 евро.

Среди пяти крупнейших экономик Европы самая высокая средняя зарплата в Германии — 66 700 евро. Почти на том же уровне находится Великобритания с 65 340 евро, тогда как во Франции — 45 964 евро, в Италии — 36 594 евро, а в Испании — 32 678 евро.

В материале отмечается, что средние зарплаты в Германии и Великобритании более чем вдвое превышают показатель Испании. Австрия, Бельгия, Ирландия, Финляндия и Швеция находятся между этой группой и лидерами, причем во всех этих странах уровень зарплат превышает 50 тысяч евро в год.

Страны ЕС с самыми низкими зарплатами

Самая низкая годовая зарплата среди стран ЕС зафиксирована в Словакии — 19 590 евро. В целом девять из 22 стран ЕС в выборке имеют среднюю годовую зарплату ниже 30 тысяч евро.

Ниже отметки в 25 тысяч евро оказались Венгрия, Латвия, Чехия, Португалия и Польша. Эстония, Греция и Литва превышают этот порог, но также остаются ниже отметки в 30 тысяч евро.

В номинальном выражении, то есть без учета разницы в ценах, верхние строчки рейтинга занимают преимущественно страны Северной и Западной Европы. Страны Южной и Восточной Европы в основном находятся в нижней части списка.

Что влияет на разницу в оплате

Эксперты Международной организации труда, опрошенные Euronews Business, назвали три основных фактора, определяющих разницу в зарплатах: производительность и структура экономики, институты рынка труда и стоимость жизни. Более высокие зарплаты, как правило, характерны для стран с развитыми секторами с высокой добавленной стоимостью, в частности в сфере финансов и технологий, а также для государств с сильными профсоюзами и коллективными договорами.

Еще один фактор — уровень цен. В странах, где жизнь дороже, номинальные зарплаты, как правило, тоже выше.

Что влияет на покупательную способность

После пересчета по паритету покупательной способности, то есть с учетом того, сколько товаров и услуг реально можно купить на зарплату в каждой стране, разрыв между странами сокращается. По этому показателю годовая средняя зарплата колеблется от 38 118 в Словакии до 106 532 в Швейцарии.

Более 90 тысяч в таком пересчете имеют Швейцария, Германия, Люксембург и Нидерланды. Далее следуют Дания и Норвегия.

Среди пяти крупнейших экономик Европы порядок стран не изменился, но разница между ними изменилась. В Великобритании этот показатель составляет 82 329, во Франции — 67 273, в Италии — 60 503, а в Испании — 57 517.

Кто больше всех поднялся и упал в рейтинге

Больше всего после пересчета с учетом покупательной способности поднялась Турция. Она переместилась с последнего места на 18-е.

Германия поднялась на пять позиций — с седьмого места на второе. Больше всего потеряли Исландия, которая опустилась со второго места на девятое, и Эстония, которая опустилась с 20-го на 25-е.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
