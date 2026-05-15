Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5% на фоне назначения Кевина Уорша

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 мая 2026, 13:35 Читати українською

Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5% на фоне назначения Кевина Уорша

Доходность 30-летних гособлигаций США на аукционе в среду впервые с 2007 года превысила 5%, что совпало по времени с утверждением Сенатом Кевина Уорша в качестве нового председателя Федеральной резервной системы и ускорением инфляции в США. Об этом пишет Euronews.

Доходность 30-летних гособлигаций США на аукционе в среду впервые с 2007 года превысила 5%, что совпало по времени с утверждением Сенатом Кевина Уорша в качестве нового председателя Федеральной резервной системы и ускорением инфляции в США.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что произошло на рынке гособлигаций

Министерство финансов США разместило 30-летние облигации на сумму 25 млрд долларов с максимальной доходностью 5,058%, что стало самым высоким показателем с начала глобального финансового кризиса 2007−2008 годов. В четверг 30-летние бумаги на вторичном рынке торговались с доходностью около 5,02%, а 10-летние — на уровне 4,44%.

Рост доходности означает увеличение стоимости заимствований для государства, бизнеса и домохозяйств — от ипотечных кредитов до корпоративных облигаций — в тот момент, когда государственный долг США приближается к 40 трлн долларов.

Инфляция и военный фактор

Последние данные по потребительским ценам показали рост инфляции на 3,8% в годовом исчислении по сравнению с апрелем 2025 года. На фоне 10-недельной войны с Ираном выросли энергетические расходы, что отдаляет инфляцию от целевого уровня ФРС в 2%. Показатели цен производителей также свидетельствуют об устойчивом давлении со стороны затрат, что усиливает ожидания рынка: быстро смягчить монетарную политику ФРС будет сложно.

Аналитики отмечают, что сочетание устойчивого экономического роста, высоких цен на энергоносители и значительного бюджетного дефицита может поддерживать инфляционное давление, несмотря на два года жесткой денежно-кредитной политики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
Консультант порталу «Мінфін»
Консультант порталу «Мінфін»
15 мая 2026, 14:55
#
Invest Talk Summit 16 травня об'єднає лідерів фінтеху, банкірів та інвесторів. Охопити все самостійно буває складно. Набагато ефективніше розділити цей досвід із колегою.

Чому варто йти з другом?

Разом ви почуєте більше інсайтів і не пропустите жодної тези спікерів на сцені та у кулуарах.
Ви зможете спільно проаналізувати почуті кейси та одразу «приміряти» їх на свій бізнес чи портфель.
Разом легше ініціювати знайомства з учасниками і спікерами.

Щоб разом знайти нові інвестиційні можливості серед учасників та спікерів, ми запровадили акцію:

🔥 1=1+1: купуйте один квиток і забирайте другий безкоштовно.

⏳ Пропозиція дійсна до 15 травня включно.

Беріть колегу та купуйте квитки на сайті.
https://www.project.minfin.com.ua/invest-talk-summit?mpl=co_nd&mpr=forum&mcr=_120526
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами