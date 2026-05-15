Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5% на фоне назначения Кевина Уорша

Доходность 30-летних гособлигаций США на аукционе в среду впервые с 2007 года превысила 5%, что совпало по времени с утверждением Сенатом Кевина Уорша в качестве нового председателя Федеральной резервной системы и ускорением инфляции в США. Об этом пишет Euronews.

Что произошло на рынке гособлигаций

Министерство финансов США разместило 30-летние облигации на сумму 25 млрд долларов с максимальной доходностью 5,058%, что стало самым высоким показателем с начала глобального финансового кризиса 2007−2008 годов. В четверг 30-летние бумаги на вторичном рынке торговались с доходностью около 5,02%, а 10-летние — на уровне 4,44%.

Рост доходности означает увеличение стоимости заимствований для государства, бизнеса и домохозяйств — от ипотечных кредитов до корпоративных облигаций — в тот момент, когда государственный долг США приближается к 40 трлн долларов.

Инфляция и военный фактор

Последние данные по потребительским ценам показали рост инфляции на 3,8% в годовом исчислении по сравнению с апрелем 2025 года. На фоне 10-недельной войны с Ираном выросли энергетические расходы, что отдаляет инфляцию от целевого уровня ФРС в 2%. Показатели цен производителей также свидетельствуют об устойчивом давлении со стороны затрат, что усиливает ожидания рынка: быстро смягчить монетарную политику ФРС будет сложно.

Аналитики отмечают, что сочетание устойчивого экономического роста, высоких цен на энергоносители и значительного бюджетного дефицита может поддерживать инфляционное давление, несмотря на два года жесткой денежно-кредитной политики.