28 апреля Верховная Рада проголосовала за законопроект № 15197 о продлении военного положения до 2 августа (продолжили снова на 90 дней). Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада продлила военное положение еще на 90 дней
За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.
«Это уже в 19-й раз, когда Рада приняла такое решение. Далее подписание главой ВРУ и Президентом», — подытожил Железняк.
Источник: Минфин
