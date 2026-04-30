Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.

Продолжение военного положения

Президент подписал соответствующие законы № 4757 и № 4758. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине продолжаются еще на 90 дней и будут действовать по меньшей мере до 2 августа 2026 года.

Это продолжение военного положения и мобилизации в Украине стало уже 19-м с начала полномасштабной войны.