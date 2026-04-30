Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 30 апреля, подписал законы, продолжающие военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Об этом идет речь на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский подписал продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Продолжение военного положения
Президент подписал соответствующие законы № 4757 и № 4758. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине продолжаются еще на 90 дней и будут действовать по меньшей мере до 2 августа 2026 года.
Это продолжение военного положения и мобилизации в Украине стало уже 19-м с начала полномасштабной войны.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии