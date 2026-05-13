Облигации NovaPay серии G — в ТОП-5 ценных бумаг на фондовой бирже ПФТС

Облигации NovaPay * серии G вошли в пятерку корпоративных и муниципальных облигаций по объемам торгов на АО «Фондовая биржа ПФТС» по итогам января-апреля 2026 года.

Серия G нацелена на физических лиц. Выпуск насчитывает 100 тысяч ценных бумаг и зарегистрирован в 2024 году со сроком обращения до 2027 года.

«Присутствие наших облигаций в пятерке лидеров ПФТС в течение уже первого отчетного периода свидетельствует об устойчивом спросе инвесторов на инвестиционные инструменты NovaPay. Мы последовательно развиваем это направление и предлагаем прозрачные условия работы с ценными бумагами, которые имеют один из самых высоких кредитных рейтингов на рынке — и для частных клиентов, и для институциональных инвесторов», — комментирует Игорь Приходько, исполняющий обязанности Генерального директора NovaPay.

Фондовая биржа ПФТС является одним из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets.

Напомним, что в 2023 году NovaPay осуществил три публичных выпуска процентных облигаций серий A, B и C по 100 млн грн каждый, а в 2024 году выпустил еще шесть серий облигаций — D, E, F, G, H и I.

Корпоративные облигации NovaPay имеют кредитный рейтинг uaAA, присвоенный агентством «Стандарт-Рейтинг», что свидетельствует об очень высокой кредитоспособности по сравнению с другими инструментами на рынке. Это один из самых высоких показателей среди небанковских финансовых учреждений Украины. Частные клиенты могут приобрести облигации NovaPay в приложении NovaPay.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПэй Кредит».